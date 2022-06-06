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Пары знаков Зодиака, которые не подходят друг другу ни в любви, ни в работе, ни в дружбе

Фото: Какие пары по знаку Зодиака не подходят друг другу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые пары по знаку Зодиака совершенно несовместимы друг с другом. Им не удается прийти к согласию на работе, стать друзьями, партнерами по отношениям и даже в постели их ждет фейл.

Кто они, эти самые неподходящие друг другу "зодиаки" - читайте ниже в нашем материале.

Астрологи говорят, что таких пар всего четыре.

Близнецы и Телец

Если эти двое сойдут в любви, их ждут ну очень непростые отношения. Ведь спокойные домочадцы Тельцы мечтают об уюте семейного очага, а воздушные Близнецы только и думают, куда завеяться. Сначала эти знаки может тянуть друг к другу, но со временем они понимают, что слишком разные.

Козерог и Овен

Эти оба упрямца лидеры от природы. Именно поэтому им будет тяжело сработаться в коллективе. Они постоянно будут "бодаться" своими рогами, поэтому их стоит развести, и распределить четко обязанности.

Рак и Стрелец

Этим двоим придется нелегко в семейных отношениях, особенно в кровно-родственных связях. Ракам-эмпатам будет трудно понять Стрелков-эгоистов и гедонистов. Обычно, любой спор между ними заканчивается громким скандалом, а то и разрывом каких-либо связей.

Лев и Скорпион

Если какая-то романтическая связь между этими знаками возможна, то дружба - никогда. Львы всегда должны быть в центре внимания, они обожают вечеринки и шумное времяпрепровождение, тогда как Скорпионы больше одиночки и ценят тихие посиделки. Эти двое будут чаще скорее раздражать друг друга и конфликтовать.

Ранее мы писали о знаках Зодиака, у которых Лучшая совместимость в постели.

Также астролог дала полный прогноз для всех двенадцати знаков Зодиака на июнь 2022.

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