Пари знаків Зодіаку, які не підходять один одному ні в коханні, ні в роботі, ні в дружбі

Деякі пари за знаком Зодіаку абсолютно несумісні один з одним. Їм не вдається дійти згоди на роботі, стати друзями, партнерами по стосунках і навіть в ліжку їх чекає фейл.
Хто вони, ці найнепідходящі один одному "зодіаки" - читайте нижче в нашому матеріалі.
Астрологи кажуть, що таких пар всього чотири.
Якщо ці двоє зійдуть в коханні, їх чекають ну дуже непрості стосунки. Адже спокійні домочадці Тельці мріють про затишок сімейного вогнища, а повітряні Близнюки тільки й думають, куди повіятися. Спочатку ці знаки може тягнути одне до одного, але з часом вони розуміють, що надто різні.
Ці обидва впертюхи лідери від природи. Саме тому їм буде важко спрацюватися в колективі. Вони постійно "бодатимуться" своїми рогами, тому їх варто розвести, і розподілити чітко обов'язки.
Цим двом доведеться нелегко у сімейних стосунках, особливо у кровно-родинних зв'язках. Ракам-емпатам буде важко зрозуміти Стрільців-егоїстів і гедоністів. Зазвичай, будь-яка суперечка між ними закінчується гучним скандалом, а то й розривом будь-яких зв'язків.
Якщо якийсь романтичний зв'язок між цими знаками можливий, то дружба - ніколи. Леви завжди мають бути в центрі уваги - вони обожнюють вечірки і гучне проведення часу, тоді як Скорпіони більше одинаки і цінують тихі посиденьки. Ці двоє будуть частіше скоріше дратувати один одного й конфліктувати.
Раніше ми писали про знаки Зодіаку, у яких найкраща сумісність у ліжку.
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