Пари знаків Зодіаку, які не підходять один одному ні в коханні, ні в роботі, ні в дружбі

Астрологи кажуть, що таких пар всього чотири.

Близнюки та Телець

Якщо ці двоє зійдуть в коханні, їх чекають ну дуже непрості стосунки. Адже спокійні домочадці Тельці мріють про затишок сімейного вогнища, а повітряні Близнюки тільки й думають, куди повіятися. Спочатку ці знаки може тягнути одне до одного, але з часом вони розуміють, що надто різні.

Козеріг та Овен

Ці обидва впертюхи лідери від природи. Саме тому їм буде важко спрацюватися в колективі. Вони постійно "бодатимуться" своїми рогами, тому їх варто розвести, і розподілити чітко обов'язки.

Рак та Стрілець

Цим двом доведеться нелегко у сімейних стосунках, особливо у кровно-родинних зв'язках. Ракам-емпатам буде важко зрозуміти Стрільців-егоїстів і гедоністів. Зазвичай, будь-яка суперечка між ними закінчується гучним скандалом, а то й розривом будь-яких зв'язків.

Лев та Скорпіон

Якщо якийсь романтичний зв'язок між цими знаками можливий, то дружба - ніколи. Леви завжди мають бути в центрі уваги - вони обожнюють вечірки і гучне проведення часу, тоді як Скорпіони більше одинаки і цінують тихі посиденьки. Ці двоє будуть частіше скоріше дратувати один одного й конфліктувати.