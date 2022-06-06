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Пари знаків Зодіаку, які не підходять один одному ні в коханні, ні в роботі, ні в дружбі

Фото: Які пари за знаком Зодіаку не підходять один одному (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі пари за знаком Зодіаку абсолютно несумісні один з одним. Їм не вдається дійти згоди на роботі, стати друзями, партнерами по стосунках і навіть в ліжку їх чекає фейл.

Хто вони, ці найнепідходящі один одному "зодіаки" - читайте нижче в нашому матеріалі.

Астрологи кажуть, що таких пар всього чотири.

Близнюки та Телець

Якщо ці двоє зійдуть в коханні, їх чекають ну дуже непрості стосунки. Адже спокійні домочадці Тельці мріють про затишок сімейного вогнища, а повітряні Близнюки тільки й думають, куди повіятися. Спочатку ці знаки може тягнути одне до одного, але з часом вони розуміють, що надто різні.

Козеріг та Овен

Ці обидва впертюхи лідери від природи. Саме тому їм буде важко спрацюватися в колективі. Вони постійно "бодатимуться" своїми рогами, тому їх варто розвести, і розподілити чітко обов'язки.

Рак та Стрілець

Цим двом доведеться нелегко у сімейних стосунках, особливо у кровно-родинних зв'язках. Ракам-емпатам буде важко зрозуміти Стрільців-егоїстів і гедоністів. Зазвичай, будь-яка суперечка між ними закінчується гучним скандалом, а то й розривом будь-яких зв'язків.

Лев та Скорпіон

Якщо якийсь романтичний зв'язок між цими знаками можливий, то дружба - ніколи. Леви завжди мають бути в центрі уваги - вони обожнюють вечірки і гучне проведення часу, тоді як Скорпіони більше одинаки і цінують тихі посиденьки. Ці двоє будуть частіше скоріше дратувати один одного й конфліктувати.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, у яких найкраща сумісність у ліжку.

Також астролог дала повний прогноз для всіх дванадцяти знаків Зодіаку на червень 2022.

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