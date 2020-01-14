Панические атаки и бессонница: Меган Маркл "назвала" истинную причину ухода из королевской семьи

Одна из топ-тем нового года - однозначно, отречение Меган Маркл и принца Гарри от своих королевских обязанностей, о чем герцоги Сассекские официально заявили 8 января. Напомним, что пара пожелала не зависеть от Букингемского дворца (даже в финансовом плане) и жить простой, независимой жизнью, самостоятельно принимая решения. Более того, Меган и Гарри с сыночком Арчи намерены переехать на постоянное место жительство в Канаду или все же США - пара еще окончательно не решилась. 13 января в монаршем поместье в Сандрингеме состоялось экстренное совещание членов королевской семьи, во время которого решилась дальнейшая судьба герцогов Сассекских. На встрече также присутствовала королева Елизавета ІІ. Вчера же королевский двор сообщил - Ее Величество поддержала решение младшего внука и его супруги. При этом королева не скрывает, что огорчена таким исходом.

По словам Ее Величества, Гарри и Меган дали четко понять членам семьи, что действительно хотят отречения от обязанностей монаршей семьи. Однако, как выяснилось, за решение Меган Маркл всегда стоял еще один человек - ее мама!

63-летняя мама Меган Маркл Дориа Рэгланд одной из первых узнала о непростом решении дочери. Герцогиня Сассекская долгое время советовалась с самым близким человеком. По сообщениям источников из окружения Меган и Гарри, Дориа Рэгланд очень переживала за дочку. Особенно - за ее ментальное здоровье!

Как сообщает инсайдер Daily Mail, уже давно известно, что после рождения принца Арчи (родился 6 мая 2019 года) Меган Маркл начали мучить панические атаки. Герцогиня Сассекская всерьез задумалась о будущем своего малыша, а также семьи. Как результат, Марк начала страдать бессонницей и постоянной усталостью. Состояние герцогини граничило с депрессией.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи во время визита в Афирку в сентябре 2019 года (фото: instagram.com/sussexroyal)

Со временем Маркл пришла к решение отказать от обязанностей герцогини Сассекской и покинуть королевский двор Великобритании.

“Меган тщательно все спланировала. Она захотела навсегда покинуть Великобританию и основать собственную империю с принцем Гарри”, - цитирует Daily Mail слова инсайдера.

Друзья герцогини подтвердили информацию, что они с Гарри планируют покинуть не только монарший двор, но и Британию.

“Редкие визиты - и на этом все”, - сообщают друзья Меган.

Принц Чарльз с сыном и внуком (фото: instagram.com/sussexroyal)

Более того, состояние Меган было настолько “на грани”, что близкие из ее окружения переживали - как бы Маркл не решила развестись с принцем Гарри. Однако эта информация уже не подтвердится. Ведь принц Гарри абсолютно перешел на сторону своей супруги и принял ее решение.

Кстати, ранее стало известно, что Элтон Джон прошел проверку дружбой и раньше королевы узнал об отречении Маркл и принца Гарри. Как известно, популярный певец был также другом принцессы Дианы. Не удивительно, что и принц Гарри выражает доверие легендарному певцу.