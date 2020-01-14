Панічні атаки і безсоння: Меган Маркл "назвала" справжню причину відходу з королівської сім'ї

Одна із топ-тем нового року - однозначно, зречення Меган Маркл і принца Гаррі від своїх королівських обов'язків, про що герцоги Сассекские офіційно заявили 8 січня. Нагадаємо, що пара побажала не залежати від Букінгемського палацу (навіть в фінансовому плані) і жити простим, незалежним життям, самостійно приймаючи рішення. Більш того, Меган і Гаррі з синочком Арчі мають намір переїхати на постійне місце проживання в Канаду чи США - пара ще остаточно не зважилася. 13 січня в монаршому маєтку в Сандрінгемі відбулася екстренна нарада членів королівської сім'ї, під час якої вирішувалась подальша доля герцогів Сассекських. На зустрічі також була присутня королева Єлизавета ІІ. Вчора ж королівський двір повідомив - Її Величність підтримала рішення молодшого онука і його дружини. При цьому королева не приховує, що засмучена таким результатом.

За словами Її Величності, Гаррі і Меган дали чітко зрозуміти членам сім'ї, що дійсно хочуть зречення від обов'язків монаршої сім'ї. Однак, як з'ясувалося, за рішення Меган Маркл завжди стояла ще одна людина - її мама!

63-річна мама Меган Маркл Доріа Регланд однією з перших дізналася про непросте рішення дочки. Герцогиня Сассекська довгий час радилася з найближчою людиною. За повідомленнями джерел з оточення Меган і Гаррі, Доріа Регланд дуже переживала за доньку. Особливо - за її ментальне здоров'я!

Як повідомляє інсайдер Daily Mail, вже давно відомо, що після народження принца Арчі (народився 6 травня 2019 року) Меган Маркл почали мучити панічні атаки. Герцогиня Сассекстка серйоз задумалася про майбутнє свого малюка, а також сім'ї. Як результат, Марк почала страждати безсонням і постійною втомою. Стан герцогині межував з депресією.

Принц Гаррі і Меган Маркл з сином Арчі під час візиту в Афирку у вересні 2019 року (фото: instagram.com/sussexroyal)

Згодом Маркл прийшла до рішення відмовити від обов'язків герцогині Сассекської і покинути королівський двір Великобританії.

“Меган ретельно все спланувала. Вона захотіла назавжди покинути Великобританію і заснувати власну імперію з принцом Гаррі", - цитує Daily Mail слова інсайдера.

Друзі герцогині підтвердили інформацію, що вони з Гаррі планують покинути не тільки монарший двір, але і Британію.

"Рідкісні візити - і на цьому все", - повідомляють друзі Меган.

Принц Чарльз з сином і онуком (фото: instagram.com/sussexroyal)

Більш того, стан Меган було настільки "на межі", що близькі з її оточення переживали - як би Маркл не вирішила розлучитися з принцом Гаррі. Однак ця інформація не підтвердиться. Адже принц Гаррі абсолютно перейшов на бік своєї дружини і прийняв її рішення.

До речі, раніше стало відомо, що Елтон Джон пройшов перевірку дружбою і раніше королеви дізнався про зречення Маркл і принца Гаррі. Як відомо, популярний співак був також другом принцеси Діани. Не дивно, що і принц Гаррі висловлює довіру легендарному співакові.