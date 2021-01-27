Памела Андерсон снова связала себя узами брака: кто стал пятым мужем актрисы

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Известная голливудская киноактриса и звезда Playboy Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста после того, как влюбилась в него во время карантина.

Бывшая звезда "Спасателей Малибу" заявила, что она находится там, где и должна быть - в руках любящего мужчины. Церемония прошла в узком кругу на территории ее дома на острове Ванкувер, Канада, в канун Рождества. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда также поделилась свадебными фотографиями. Традиционная свадьба проходила на заднем дворе обширного загородного поместья, которое Андерсон купила у своих бабушки и дедушки в Ледисмите, на восточной стороне острова Ванкувер.

Памела Андерсон вышла замуж за Дэна Хейхерста (фото: Telegram-канал "Только никому")

Андерсон познакомилась с Хейхерстом, который жил на острове Ванкувер, в начале прошлого года. С тех пор пара не разлучалась.

"Этот год, проведенный вместе, показался мне семью годами", - пошутила Андерсон.

Она также рассказала, что они по уши влюбились друг в друга, и это было "естественным совпадением".

"Я вышла замуж на собственности, которую купила у бабушки и дедушки 25 лет назад, здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что прошел полный круг", - заявила 53-летняя звезда "Спасателей Малибу".

Бывшие замужества

С 1995 по 1998 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. От него у нее два сына.

С 2006 по 2007 год звезда Playboy была замужем за рок-музыкантом Кид Роком.

Дважды, с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год, она была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

20 января 2020 года Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом, с которым недолго встречалась в 1989 году. Но пара быстро рассталась.

Напомним, Памела Андерсон заявила об уходе из соцсетей.

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