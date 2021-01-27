Памела Андерсон знову зв'язала себе узами шлюбу: хто став п'ятим чоловіком актриси

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Відома голлівудська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхерста після того, як закохалася в нього під час карантину.

Колишня зірка "Рятувальників Малібу" заявила, що вона знаходиться там, де і має бути - в руках люблячого чоловіка. Церемонія пройшла у вузькому колі на території її будинку на острові Ванкувер, Канада, напередодні Різдва. Про це повідомляє Daily Mail.

Зірка також поділилася весільними фотографіями. Традиційне весілля проходило на задньому дворі великого заміського маєтку, який Андерсон купила у своїх бабусі та дідуся в Ледісміту, на східній стороні острова Ванкувер.

Памела Андерсон вийшла заміж за Дена Хейхерста (фото: Telegram-канал "Тільки нікому")

Андерсон познайомилася з Хейхерстом, який жив на острові Ванкувер, на початку минулого року. З того часу пара не розлучалася.

"Цей рік, проведений разом, здався мені сімома роками", - пожартувала Андерсон.

Вона також розповіла, що вони по вуха закохалися один в одного, і це було "природним збігом".

"Я вийшла заміж на власності, яку купила у бабусі і дідуся 25 років тому, тут мої батьки одружилися, і вони все ще разом. Я відчуваю, що пройшло повне коло", - заявила 53-річна зірка "Рятувальників Малібу".

Колишні заміжжя

З 1995 по 1998 рік Андерсон була одружена з рок-музикантом Томмі Лі. Від нього у неї два сини.

З 2006 по 2007 рік зірка Playboy була одружена з рок-музикантом Кід Роком.

Двічі, з 2007 по 2008 рік і з 2014-го по 2015 рік, вона була одружена з кінопродюсером Ріком Саломоном.

20 січня 2020 року Андерсон зіграла таємне весілля з продюсером Джоном Пітерсом, з яким недовго зустрічалася в 1989 році. Але пара швидко розлучилася.

Нагадаємо, Памела Андерсон заявила, що покидає соцмережі.

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