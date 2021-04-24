Отнеситесь к событиям серьезно: гороскоп для женщин с 26 апреля по 2 мая

Женщина-Овен

Начало недели стоит посвятить укреплению биополя, так как есть риск стать заложницами конфликтной ситуации. Ответной агрессии к обидчикам проявлять не стоит. Обращать внимания на агрессоров на этой неделе Овнам не рекомендуется – займитесь собой, восстановите силы и энергию. А также разберите ошибки, чтобы в будущем снова их не повторять.

Женщина-Телец

В ближайшие дни у Тельцов есть возможность привлечь финансовой благополучие. От спонтанных покупок стоит отказаться и поберечь деньги, чтобы в будущем приобрести желаемое с хорошей скидкой. В любви Тельцам удача улыбнется, особенно, если они будут внимательны к чувствам окружающих и перестанут бояться своих чувств. Привлечь нужных людей поможет смена имиджа.

Женщина-Близнецы

В последнюю неделю апреля не стоит халатно относиться к происходящим событиям. Постарайтесь быть вовлеченными во все процессы, чтобы не упустить удачу в делах и личной жизни. Постарайтесь справиться с желанием переключиться с одного дела на другое. Пусть вам поможет тренировка силы воли, а также мысль о том, что впереди вас ждет достойная награда.

Женщина-Рак

Неделя начнется не очень удачно, возможны неприятности в семье. Постарайтесь проявить заботу и внимание о близких, чтобы ссоры не стали причиной серьезных конфликтов и проблем со здоровьем. Гармония в отношениях станет залогом успеха во всех сферах жизни. Для Раков важно сохранить мир в семье, и избегать разногласия любыми способами.

Женщина-Лев

Львицам нужно уделить внимание своему образу, чтобы произвести необходимое впечатление на нужных людей и завести полезные связи. Постарайтесь проявлять такт в общении и не высказывать лишний раз свое мнение, чтобы не спровоцировать разногласия. Прислушайтесь к своей интуиции, внутренний голос поможет обойти стороной неприятности и привлечь успех.

Женщина-Дева

Ваше шестое чувство будет на этой неделе на высоте, не нужно его игнорировать. Обращайте внимание на мелочи, чтобы найти путь к успеху и избежать неприятностей. Поставьте новые цели и помните о том, что к разочарованиям и упущению перспективных возможностей могут привести банальные опоздания. Постарайтесь действовать по плану и оказываться вовремя в нужном месте.

Женщина-Весы

В ближайшие дни откроется второе дыхание, и астрологи советуют поверить в себя и перестать бояться перемен. Удача будет на стороне тех, кто не останавливается в своем развитии, приобретает навыки и умеет раскрывать свои таланты. Чтобы начать что-то увлекательное в конце апреля, Весам стоит быть активнее в первой половине недели.

Женщина-Скорпион

Неделя будет насыщена событиями, и чтобы они все были положительными – начните неделю с восстановления внутренней гармонии. Спокойствие и уверенность поможет обойти стороной конфликты с близкими и коллегами, а также помогут привлечь в свою жизнь позитивные и яркие перемены и важных людей.

Женщина-Стрелец

Астрологи рекомендуют Стрельцам уделить больше внимания предчувствиям, которые будут очень сильны на этой неделе. Такая тактика поможет обойти стороной неприятности и привлечь позитивные изменения. Уделите обязательно время личной жизни – гармония в отношениях станет залогом новых успехов в делах и источником приятных эмоций.

Женщина-Козерог

Проблемы у Козерогов возникнут только в том случае, если они позволят себе упрямство и хандру. Начните неделю с внутренних и внешних изменений, начинайте медитировать и привлекать положительные мысли. Оптимистическое настроение и умение обходить стороной все конфликты позволит Козерогам добиться успехов и не упустить своего счастья.

Женщина-Водолей

Чтобы привлечь в свою жизнь успех и приятные перемены, Водолеям стоит отказаться от ведения дел нечестным путем. Энергетика звезд и планет будет способствовать только тем, кто играет по правилам и не провоцирует конфликтные ситуации.

Женщина-Рыбы

Постарайтесь в начале недели не расстраиваться по пустякам и настройтесь на позитив. Неделя будет особенно удачной, если придерживаться плана, который вы составили заранее. Не отклоняйтесь от маршрута и спокойно преодолевайте препятствия. Они помогут закалиться и потренировать силу духа.