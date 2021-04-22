Марс переходит в знак Рака: астролог предупредила о тяжелых временах

Астролог рассказала об особенном периоде, который наступит с 23 апреля , когда огненная планета Марс перейдет в знак Зодиака Рак. Специалист говорит, что такой аспект будет тяжелым - людям будет присуща капризность, мстительность, негатив, захочется сбежать от всех "в раковину". Как правильно пережить непростое время - читайте в материале Lite.

Об этом нам рассказала в прогнозе на апрель известный астролог Арина Артуровна.

Марс переходит в Рак 23 апреля

Так как Марс - планета намерений и действий, то после 23 апреля, когда она зайдет в знак Рак, резкий старт уже не стоит брать, либо начинать медленно и неторопливо, либо лучше отложить дело на то время, когда планета действий зайдет в огненный знак - Лев.

Марс в этом знаке очень слаб, поэтому дает аффекты, капризность, неудовлетворенность, мстительность, негатив и разочарование. Если у вас не проработаны темы семьи, дома, переезда, родителей, недвижимости, то такой Марс создаст проблемы и психологический дискомфорт в этих сферах. Если недовольство сдерживается давно, то это приведет к психологическому истощению, а в результате - болезни.

"В это время людям хочется отдыхать, закрыться в свою "раковину" и ничего не делать - сплошная пассивность, лень и закрытость. Поэтому вы можете столкнуться с тем, что ваши сотрудники будут просить отгулы, отпуск, поработать из дома или вообще без какого-либо энтузиазма браться за дела. В это время людей сложнее расшевелить, вдохновить или заставить что-то купить", - добавляет астролог.

Как избежать негатива из-за астрологического аспекта

Единственное, что может взбудоражить - это реальная или мнимая надвигающаяся опасность относительно недвижимости или родных.

"Это время дано для того, чтоб оглянуться и сделать пару шагов назад, принимать решения очень аккуратно, с подозрением, положившись на свою интуицию. Негатив от внешнего мира будет очень силен, поэтому обходите стороной зависть, мстительность и нытье", - советует Арина.