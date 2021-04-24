Поставтеся до подій серйозно: гороскоп для жінок з 26 квітня по 2 травня

Жінка-Овен

Початок тижня варто присвятити зміцненню біополя, оскільки є ризик стати заручницями конфліктної ситуації. Відповідної агресії до кривдників проявляти не варто. Звертати уваги на агресорів на цьому тижні Овнам не рекомендується – займіться собою, відновіть сили та енергію. А також розберіть помилки, щоб в майбутньому знову їх не повторювати.

Жінка-Телець

Найближчими днями у Тельців є можливість залучити фінансове благополуччя. Від спонтанних покупок варто відмовитися і поберегти гроші, щоб в майбутньому придбати бажане з хорошою знижкою. У любові Тельцям удача посміхнеться, особливо, якщо вони будуть уважні до почуттів оточуючих і перестануть боятися своїх почуттів. Залучити потрібних людей допоможе зміна іміджу.

Жінка-Близнюки

В останній тиждень квітня не варто халатно ставитися до подій, що відбуваються. Постарайтеся бути залученими в усі процеси, щоб не упустити удачу в справах і особистому житті. Постарайтеся впоратися з бажанням перемикнутися з однієї справи на іншу. Нехай вам допоможе тренування сили волі, а також думка про те, що попереду вас чекає гідна нагорода.

Жінка-Рак

Тиждень почнеться не дуже вдало, можливі неприємності в родині. Постарайтеся проявити турботу та увагу про близьких, щоб сварки не стали причиною серйозних конфліктів і проблем зі здоров'ям. Гармонія у відносинах стане запорукою успіху у всіх сферах життя. Для Раків важливо зберегти мир в сім'ї, і уникати розбіжностей будь-якими способами.

Жінка-Лев

Левицям потрібно приділити увагу своєму образу, щоб справити необхідне враження на потрібних людей і завести корисні зв'язки. Постарайтеся проявляти такт в спілкуванні та не висловлювати зайвий раз свою думку, щоб не спровокувати розбіжності. Прислухайтеся до своєї інтуїції, внутрішній голос допоможе обійти стороною неприємності та залучити успіх.

Жінка-Діва

Ваше шосте почуття буде на цьому тижні на висоті, не потрібно його ігнорувати. Звертайте увагу на дрібниці, щоб знайти шлях до успіху та уникнути неприємностей. Поставте нові цілі та пам'ятайте про те, що до розчарувань і упущення перспективних можливостей можуть привести банальні запізнення. Постарайтеся діяти за планом і опинятися вчасно в потрібному місці.

Жінка-Терези

Найближчими днями відкриється друге дихання, і астрологи радять повірити в себе і перестати боятися змін. Удача буде на боці тих, хто не зупиняється у своєму розвитку, набуває навичок і вміє розкривати свої таланти. Щоб почати щось захоплююче в кінці квітня, Терезам варто бути активніше в першій половині тижня.

Жінка-Скорпіон

Тиждень буде насичений подіями, і щоб вони всі були позитивними – почніть тиждень з відновлення внутрішньої гармонії. Спокій і впевненість допоможе обійти стороною конфлікти з близькими та колегами, а також допоможуть залучити у своє життя позитивні і яскраві зміни та важливих людей.

Жінка-Стрілець

Астрологи рекомендують Стрільцям приділити більше уваги передчуттям, які будуть дуже сильні на цьому тижні. Така тактика допоможе обійти стороною неприємності та привабити позитивні зміни. Приділіть обов'язково час особистому життю - гармонія у відносинах стане запорукою нових успіхів у справах і джерелом приємних емоцій.

Жінка-Козоріг

Проблеми у Козерогів виникнуть тільки в тому випадку, якщо вони дозволять собі впертість і нудьгу. Почніть тиждень з внутрішніх і зовнішніх змін, починайте медитувати та залучати позитивні думки. Оптимістичний настрій і вміння обходити стороною всі конфлікти дозволить Козерогам домогтися успіхів і не упустити свого щастя.

Жінка-Водолій

Щоб залучити у своє життя успіх і приємні зміни, Водоліям варто відмовитися від ведення справ нечесним шляхом. Енергетика зірок і планет сприятиме тільки тим, хто грає за правилами та не провокує конфліктні ситуації.

Жінка-Риби

Постарайтеся на початку тижня не засмучуватися через дрібниці й налаштуйтеся на позитив. Тиждень буде особливо вдалим, якщо дотримуватися плану, який ви склали заздалегідь. Не відхиляйтеся від маршруту і спокійно долайте перешкоди. Вони допоможуть загартуватися і потренувати силу духу.