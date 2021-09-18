Откроется мост от прошлого к будущему: кому из знаков Зодиака повезет 17 и 18 сентября

Гороскоп на сентябрь 2021 говорит о том, что первый осенний месяц принесет спокойствие и планомерное решение многих сложных задач. В отношениях с родными придет гармония и взаимопонимание.

Астрологи рассказали, что ждет всех в ближайшие выходные, 17 и 18 сентября, и назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака. Об этом информирует ТСН .

Гороскоп для всех на выходные, 17 и 18 сентября

В субботу многие представители зодиакального созвездия встретятся со своим прошлым. Могут произойти или повториться ситуации, которые будут связаны с людьми из прошлого.

Важно понять, что такие ситуации происходят не просто так, нужно сделать выводы, провести работу над ошибками. Что-то придется продолжить с того момента, когда пришлось поставить на паузу, а что-то – проработать и закрыть. Не откладывайте эти вопросы на потом – необходимо очистить пространство и энергетику.

В воскресенье можно будет приступить к воплощению крупных перспективных проектов. Этот день прекрасно подходит для перехода от размышлений и анализа прошлого к активным действиям на благо своего будущего.

Кому из знаков Зодиака повезет 17 и 18 сентября

Близнецы

Проведите обязательно время со своими близкими, которые давно жалуются на то, что им уделяют мало внимания. Можно выехать на пикник, если погода позволяет или собраться дома и устроить теплый семейный вечер. Алкоголем сильно злоупотреблять не стоит, можно побаловаться грогом или глинтвейном. Разговоры будут очень душевными и подарят тепло.

Рак

Вам на выходных представится уникальный шанс в профессиональной сфере. Вам неожиданно могут предложить должность – более высокую и завидную. Но учтите, что само назначение – это еще не все, вам придется приложить максимум усилий, чтобы доказать, вас выбрали не случайно, вы достойны нового рабочего места и солидной зарплаты.

Весы

Астрологи настойчиво рекомендуют заняться решением важных финансовых вопросов. Подписание договоров, открытие банковских счетов и депозитов перенесите на начало рабочей недели. Запланируйте и подготовьте эти мероприятия именно на выходных. Купите лотерейный билет – есть очень большая вероятность крупного выигрыша.