Осталось продержаться еще немного: часть Украины накроет штормовым ветром и дождями

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная. Местами возможны кратковременные дожди, ночью – мокрый снег и в большинстве областей ожидается сильный штормовой ветер с порывами.

На востоке страны без существенных осадков, ветер – со штормовыми порывами. Ночью в регионе от 0 до +6 градусов, днем +7 +9 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, ожидается сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от +3 до +7 градусов, днем прогреется до +7 +9 градусов, в Одессе до +11 градусов. В Крыму без осадков, штормовой ветер. Ночью +5 +7 градусов, днем +6 +8 градусов.

На севере ночью будет идти мокрый снег, днем ожидается дождь. Ветер – сильный, со штормовыми порывами. Температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса, днем +7 +9 градусов.

В западных областях дождь будет идти только днем, ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от -2 до 0 градусов, днем прогреется до +6 +8 градусов.

В центре без существенных осадков, сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью от -1 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +6 до +9 градусов.

В Киеве 8 апреля без осадков, ветер западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, днем +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 8 апреля

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 9 апреля, сухая и солнечная погода ожидается почти во всех регионах Украины. Небольшой мокрый снег возможен только ночью на востоке. Температура воздуха ночью ожидается с морозами – от 0 до -4 градусов, а днем в большинстве областей начнет теплеть, от +8 до +11 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 9 апреля