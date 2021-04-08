Залишилося протриматися ще трохи: частину України накриє штормовим вітром та дощами

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна. Місцями можливі короткочасні дощі, вночі – мокрий сніг і в більшості областей очікується сильний штормовий вітер з поривами.

На сході країни без істотних опадів, вітер – зі штормовими поривами. Вночі від 0 до +6 градусів, вдень +7 +9 градусів.

В південній частині опади не прогнозуються, очікується сильний штормовий вітер. Вночі від +3 до +7 градусів, вдень прогріється до +7 +9 градусів, в Одесі до +11 градусів. У Криму без опадів, штормовий вітер. Вночі +5 +7 градусів, вдень +6 +8 градусів.

На півночі вночі йтиме мокрий сніг, вдень очікується дощ. Вітер – сильний, зі штормовими поривами. Температура повітря вночі складе від -1 до +1 градуса, вдень +7 +9 градусів.

У західних областях дощ буде йти тільки вдень, очікується сильний вітер з поривами штормовими. Вночі від -2 до 0 градусів, вдень прогріється до +6 +8 градусів.

У центрі без істотних опадів, сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від -1 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +9 градусів.

У Києві 8 квітня без опадів, вітер західний, зі штормовими поривами. Вночі у столиці від -1 до +1 градуса, вдень +6 +8 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 8 квітня

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 9 квітня, суха і сонячна погода очікується майже у всіх регіонах України. Невеликий мокрий сніг можливий лише вночі на сході. Температура повітря вночі очікується з морозами – від 0 до -4 градусів, а вдень у більшості областей почне теплішати, від +8 до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 9 квітня