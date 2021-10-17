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Особенное октябрьское полнолуние: кому оно принесет беды, а кому - удачу

Автор: Светлана Мащенко

20 октября произойдет особенное полнолуние в знаке Зодиака Овен. Этому периоду будет присуща импульсивность, азарт, скорость и повышенная активность.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

"В данном периоде наблюдается дисбаланс жизненных ситуаций, что не может не сказаться на импульсивности и психическом аспекте характера человека. Все будут стремиться к доминированию, уровень эйфории азарта быстро повышается", - сообщила нам эксперт.

По ее словам, определенную степень опасности может вызывать то, что в таких ситуациях резко возрастает количество спонтанных действий, базирующихся на навязывании своей воли другим.

"Может, это будет совсем непросто, но в данной ситуации лучшим выходом будет временный отказ от оформления договоров, коммунальных счетов, смет, коррекции бизнес-планов и прочей финансовой и технической документации. Если избежать таких моментов не получается, то в работе с деловыми бумагами следует уделять максимальное внимание всем пунктам", - советует Арина.

Дети в этот период также становятся чрезвычайно активными и непослушными, практически полностью игнорируя мнения и советы взрослых.

Хорошее время полнолуние в Овне принесет для:

  • работы, которая запланирована для выполнения в кратчайшие сроки;
  • дел, при исполнении которых нужно использовать инновационные подходы, материалы и технологии;
  • дел, требующих быстрой реакции и адекватного восприятия действительности;
  • профессиональной деятельности, имеющей непосредственное отношение к металлу и огню - в металлургии, тяжелой промышленности, технических специальностях, медицине;
  • починки разных приборов - как из домашнего обихода, так и офисной либо производственной техники;
  • ведения строительных и ремонтных работ, а также оформления интерьера и экстерьера;
  • деловых поездок, командировок, симпозиумов, конференций и прочее.

Ранее астролог предупредила также про важный период, связанный с напряжением планеты Марс в Плутоне.

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астрологГороскоп