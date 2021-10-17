Особенное октябрьское полнолуние: кому оно принесет беды, а кому - удачу

"В данном периоде наблюдается дисбаланс жизненных ситуаций, что не может не сказаться на импульсивности и психическом аспекте характера человека. Все будут стремиться к доминированию, уровень эйфории азарта быстро повышается", - сообщила нам эксперт.

По ее словам, определенную степень опасности может вызывать то, что в таких ситуациях резко возрастает количество спонтанных действий, базирующихся на навязывании своей воли другим.

"Может, это будет совсем непросто, но в данной ситуации лучшим выходом будет временный отказ от оформления договоров, коммунальных счетов, смет, коррекции бизнес-планов и прочей финансовой и технической документации. Если избежать таких моментов не получается, то в работе с деловыми бумагами следует уделять максимальное внимание всем пунктам", - советует Арина.

Дети в этот период также становятся чрезвычайно активными и непослушными, практически полностью игнорируя мнения и советы взрослых.

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