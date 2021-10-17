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Особлива жовтнева повня: кому вона принесе біди, а кому - удачу

Автор: Світлана Мащенко

20 жовтня відбудеться особлива повня в знаку Зодіаку Овен. Цьому періоду буде властива імпульсивність, азарт, швидкість і підвищена активність.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

"В даному періоді спостерігається дисбаланс життєвих ситуацій, що не може не позначитися на імпульсивності і психічному аспекті характеру людини. Всі будуть прагнути до домінування, рівень ейфорії азарту швидко підвищується", - повідомила нам експерт.

За її словами, певний ступінь небезпеки може викликати те, що в таких ситуаціях різко зростає кількість спонтанних дій, що базуються на нав'язуванні своєї волі іншим.

"Може, це буде зовсім непросто, але в даній ситуації найкращим виходом буде тимчасова відмова від оформлення договорів, комунальних рахунків, кошторисів, корекції бізнес-планів та іншої фінансової та технічної документації. Якщо уникнути таких моментів не виходить, то в роботі з діловими паперами слід приділяти максимальну увагу всім пунктам", - радить Аріна.

Діти в цей період також стають надзвичайно активними і неслухняними, практично повністю ігноруючи думки і поради дорослих.

Гарний час повня в Овні принесе для:

  • роботи, яка запланована для виконання в найкоротші терміни;
  • справ, при виконанні яких потрібно використовувати інноваційні підходи, матеріали і технології;
  • справ, що вимагають швидкої реакції і адекватного сприйняття дійсності;
  • професійної діяльності, що має безпосереднє відношення до металу і вогню - в металургії, важкій промисловості, технічних спеціальностях, медицині;
  • лагодження різних приладів - як з домашнього вжитку, так і офісної або виробничої техніки;
  • ведення будівельних і ремонтних робіт, а також оформлення інтер'єру та екстер'єру;
  • ділових поїздок, відряджень, симпозіумів, конференцій та інше.

Раніше астролог попередила також про важливий період, пов'язаний з напругою планети Марс в Плутоні.

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