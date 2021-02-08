Оля Полякова угодила в скандал с Тиной Кароль: у нее грустный репертуар

Оля Полякова снова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего встретила бурю критики от поклонников.

Она обратилась к поклонникам, решив прокомментировать свой "выпад" в сторону Кароль и публично извиниться.

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но самую артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. Всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба, ну если вы видите, что что-то идет не так и может быть интерпретировано неверно, то вырежьте, вы же и так много хорошего вырезаете, что остается лишь то, что жюри неадекватное", - заявила на видео Полякова.

Однако подписчиков оправдания певицы совсем не удовлетворили.