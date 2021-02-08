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Оля Полякова угодила в скандал с Тиной Кароль: у нее грустный репертуар

Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова снова угодила в скандал из-за своих высказываний в сторону певицы Тины Кароль. Она назвала ее "плакальщицей", после чего встретила бурю критики от поклонников.

Исполнительница решила извиниться перед Кароль на видео, опубликованном в своем Instagram.

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Она обратилась к поклонникам, решив прокомментировать свой "выпад" в сторону Кароль и публично извиниться.

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но самую артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. Всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба, ну если вы видите, что что-то идет не так и может быть интерпретировано неверно, то вырежьте, вы же и так много хорошего вырезаете, что остается лишь то, что жюри неадекватное", - заявила на видео Полякова.

Однако подписчиков оправдания певицы совсем не удовлетворили.

  • Песни, на мой взгляд не грустные, а глубокие. И за это я ее люблю. Каждому свое.
  • Ее как ты назвала "грустный репертуар", можно слушать и переслушивать, ведь там, огромный смысл, и в каждой какой-то песни человек находит себя и свою историю жизни, она лучшая.
  • Как вокалистка Тина Кароль сильнее Ольги.
  • А поздно уже, надо было раньше.
  • Не все пришли в этот мир про шлепки петь, Оля. Тина драматическая и глубокая исполнительница, она так чувствует и в этом честна. И она никому ничего не должна. И так цинично оскорблять ее за это ради дешевого пиара дешевого шоу (не верю, что вы это просто "ляпнули"), а потом жертвенно прятаться за режиссерами - удел недалеких.
  • Первой это сказала Каменских. Просто вовремя спрыгнула.
  • Ольга, прежде чем что-то говорить - сначала проверьте подключен ли Ваш язык к мозгу!

Как мы писали ранее, Оля Полякова обвинила Наталью Могилевскую в злоупотреблении фотошопом.

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