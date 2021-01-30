Полякова обвинила Могилевскую в фотошопе: могла бы и меня обработать, подружка!

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова обвинила Наталью Могилевскую в злоупотреблении фотошопом. Дело в том, что Могилевская решила поздравить приму-балерину Екатерину Кухар с днем рождения, опубликовав фото с вечеринки.

На одном из кадров в Instagram Наталья и Оля, обнявшись, сверкают белозубыми улыбками, правда, Могилевская выглядит заметно лучше Поляковой. И звезда не смогла просто так "пройти мимо".

"Королева ночи" поддела Наталью Могилевскую колким замечанием, обвинив в увлечении графическими редакторами.

"Ну могла бы и меня обработать, как себя... падружка!" - написала Полякова в комментарии.

Впрочем, Могилевская за словом в карман не полезла, пообещав Поляковой такое же фото.

"Ааа... С меня пост тебя гламурной и самой прекрасной!" - написала Наталья.

Полякова обвинила Могилевскую в фотошопе (скрин: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Интересно также то, что Екатерина Кухар отметила свой день рождения 18 января - звезде балета и судье "Танцев со звездами" исполнилось 39 лет. Но фото и видео с праздника появились десять дней спустя - 28 января.

Вечеринка в честь дня рождения Екатерины Кухар (видео: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кроме того, Могилевская, с присущим ей чувством юмора, не удержалась и выложила также фото, на котором лишь она хорошо получилась. А остальные гости - с закрытыми глазами и перекошенными лицами.

Интересно, что на фото ниже, Могилевская себя еще и "похудела". Если сравнивать со скринами с видео, разница заметна невооруженным глазом.

Наталья Могилевская на вечеринке в честь дня рождения Екатерины Кухар (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья Могилевская увлеклась фотошопом (скрин: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее мы писали, что Оля Полякова появилась на публике в довольно шокирующем образе, спросив, что же она отрезала, а что - пришила.

Также сообщалось, что Наталья Могилевская задумалась о пластике. Она считает, что это хорошо и естественно, но всему свое время.