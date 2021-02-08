Оля Полякова потрапила у скандал з Тіною Кароль: у неї сумний репертуар

Оля Полякова знову потрапила в скандал через свої висловлювання у бік співачки Тіни Кароль. Вона назвала її "плакальницею", після чого зустріла шквал критики від шанувальників.

Вона звернулася до шанувальників, вирішивши прокоментувати свій "випад" в бік Кароль і публічно вибачитися.

"Це стосується тільки творчості і пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю і ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. Всіх, кого це зачепило і образило, я щиро прошу вибачення. А до режисерів монтажу у мене окрема прохання, ну якщо ви бачите, що щось йде не так і може бути інтерпретовано невірно, то виріжте, ви ж і так багато гарного вирізаєте, що залишається лише те, що журі неадекватне", - заявила на відео Полякова.

Однак підписників виправдання співачки зовсім не задовольнили.