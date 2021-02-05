Есть одна очень важная вещь: Мишина внезапно заговорила о непростых отношениях

Экс-"Холостячка" и актриса Ксения Мишина решила рассказать своим подписчикам об одной из самых сложных, животрепещущих тем, о которой всегда хочется говорить. Речь идет об отношениях.

Победительница "Танцев со звездами" в Instagram рассказала об отношениях, в которых нуждается каждый̆ без исключения.

По ее словам, иногда, видя какую-то пару, сразу можно подумать, что они совсем разные, и даже не видно, чтобы они где-то соприкасались. Но важно понимать, что в жизни нам всем даются партнеры, которых мы заслуживаем. При этом они дают нам ценные уроки.

"Такие партнеры, которые подсвечивают наши темные места, те части нас, которые мы не принимаем или даже не осознаем. Но все эти части нужно принять, увидеть и дать им место", - написала актриса.

Ксения Мишина и Алекснадр Эллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

По ее словам, отношения - это очень долгий и трудный путь работы над собой, путь к уважению и абсолютной любви. При этом навык любви приобретается тогда, когда вы умеете любить себя. Но речь идет не об эгоизме, а о заботе о себе и защите своих границ.

"Все начинается с вас! И цель не менять партнера, а взращивать цельную личность в себе, и тогда ваш партнер либо будет тянуться за вами и развиваться, либо нет, и тогда все", - добавила Мишина.

Она также подчеркнула, что нужно стремиться к ощущению тотального счастья в каждом моменте своей̆ истории.

Пользователи сети также прокомментировали ее слова.

Да, каждый человек в нашей жизни - это опыт, урок, испытание, дар, шанс. Никто не случаен. Девушки часто спрашивают, а этот человек мне судьба? Ну, если вы его встретили, то конечно же, судьба. Как же он на вашем жизненном пути оказался?

Любовь творит настоящие чудеса! Только любовь способна изменить нас до неузнаваемости и сделать теми, кем мы и должны в итоге быть, самими собой!

Согласна и поддерживаю абсолютно!

Какие же вы классные, любви еще больше вам желаю;

Рада за вас.

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