Є одна дуже важлива річ: Мішина раптово заговорила про непрості стосунки

Екс-"Холостячка" та акторка Ксенія Мішина вирішила розповісти своїм фоловерам про одну з найбільш складних, животрепетних тем, про яку завжди хочеться говорити. Мова йде про стосунки.

Переможниця "Танців з зірками" в Instagram розповіла про стосунки, яких потребує кожен без винятку.

За її словами, іноді, коли ви бачите якусь пару, відразу можна подумати, що вони зовсім різні, і навіть не видно, щоб вони десь стикалися. Але важливо розуміти, що в житті нам всім даються партнери, яких ми заслуговуємо. При цьому вони дають нам цінні уроки.

"Такі партнери, які підсвічують наші темні місця, ті частини нас, які ми не приймаємо або навіть не усвідомлюємо. Але всі ці частини треба прийняти, перевірити і дати їм місце", - написала актриса.

Мішина Ксенія і Олександр Еллерт (фото: instagram.com/misha.k.ua)

За її словами, відносини - це дуже довгий і важкий шлях роботи над собою, шлях до поваги і абсолютної любові. При цьому навичка любові набувається тоді, коли ви вмієте любити себе. Але мова йде не про егоїзм, а про турботу про себе і захист своїх кордонів.

"Все починається з вас! І мета не міняти партнера, а вирощувати цілісну особистість у собі, і тоді ваш партнер буде тягнутися за вами і розвиватися, або ні, і тоді все", - додала Мішина.

Вона також підкреслила, що потрібно прагнути до відчуття тотального щастя в кожному моменті своєї історії.

Користувачі мережі також прокоментували її слова.

Так, кожна людина в нашому житті - це досвід, урок, випробування, дар, шанс. Ніхто не випадковий. Дівчата часто запитують, а ця людина мені доля? Ну, якщо ви його зустріли, то звичайно ж, доля. Як же він на вашому життєвому шляху опинився?

Любов творить справжні чудеса! Тільки любов здатна змінити нас до невпізнання і зробити тими, ким ми і маємо в підсумку бути, самими собою!

Згодна і підтримую абсолютно!

Які ж ви класні, любові ще більше вам бажаю;

Рада за вас.

Нагадаємо, Мішина розповіла, чим її балує Еллерт і розсекретила їх мрії.

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