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Один тревожный признак, что мужчина перестал вас любить

Фото: Признак того, что мужчина разлюбил женщину (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчина, который искренне любит, готов перевернуть планету, чтобы сделать вас счастливой. Ведь его цель - это сияющая улыбка на вашем лице. А вот когда для него это уже не так важно, вам стоит насторожиться.

Об этом рассказала американский психолог Мэдисон Лейкен на сайте советов Quora.

По словам эксперта, тревожным признаком того, что любовь мужчины для вас угасает - он перестает стараться.

Что же это значит?

Закончиться все может плохо

"

Ранее мы писали, какие мужчины на самом деле привлекают женщин.

Также психолог рассказала, что если мужчина делает для вас эти вещи, он кричит: "Я люблю тебя!"

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отношения