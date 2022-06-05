Одна тривожна ознака, що чоловік перестав вас кохати

Чоловік, який щиро кохає, ладен перевернути планету, аби зробити вас щасливою. Адже його мета - це сяюча усмішка на вашому обличчі. А ось коли для нього це вже не так важливо, вам варто насторожитися.
Про це розповіла американський психолог Медісон Лейкен на сайті порад Quora.
За словами експерта, тривожною ознакою того, що кохання чоловіка для вас згасає - він перестає старатися.
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Раніше ми писали, які чоловіки насправді приваблюють жінок.
Також психолог розповіла, що якщо чоловік робить для вас ці речі, він кричить: "Я люблю тебе!"