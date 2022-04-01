Одесситка Тодоренко заявила, что молчит о войне, чтобы не разрушить семью с мужем-москвичом

Сейчас телеведущая занимается тем, что рассуждает, как дальше жить россиянам, которым психологически тяжело из-за санкций.

"Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают.

Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве - в радости, в болезни и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном", - сказала Тодоренко.

Как Регина Тодоренко отреагировала на войну в Украине

Интересно, что в день вторжения России в Украину 24 февраля Регина устроила в своем Instagram... "разбор гардероба".

1 марта у нее в соцсетях появился "грустный" пост о "детях в подвалах", "близких подругах, попавших под расстрел" и так далее.

"Думала ли я когда-то, что в дом моих родителей придет беда, что дети моих знакомых будут рождены в подвалах, что родственники будут прятаться в бункерах, что близкие подруги попадут под обстрел?" - написала ведущая в Instagram.

Регина Тодоренко в списке TheуLoveWar

Регина Тодоренко в списке TheуLoveWar (они любят войну), который можно просмотреть по ссылке здесь. Певице присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине".

На сайте опубликованы имена российских и украинских артистов, которые либо молчат, либо поддерживают агрессора.

Певица и ведущая "Орла и решки" родилась, жила и училась в Одессе. А высшее образование получала в Киеве.

Регина Тодоренко замужем за музыкантом, экс-участником некогда популярной группы Smash!! Владом Топаловым, уроженцем Москвы. Они воспитывают 3-летнего сына Михаила. Сейчас Тодоренко ждет второго ребенка.

Тем временем в Украине почти 400 детей пострадали с начала вооруженной агрессии РФ. Из них 153 погибли и более 245 ранены.