Одеситка Тодоренко заявила, що мовчить про війну, аби не зруйнувати сім'ю з чоловіком-москвичем

Зараз телеведуча займається тим, що міркує, як далі жити росіянам, яким психологічно важко через санкції.

"Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним в різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не в усьому збігаються.

Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як в клятві - в радості, в хворобі і в бідності, і в кризі, і в усьому іншому", - сказала Тодоренко.

Як Регіна Тодоренко відреагувала на війну в Україні

Цікаво, що в день вторгнення Росії в Україну 24 лютого Регіна влаштувала в своєму Instagram... "розбір гардеробу".

1 березня у неї в соцмережах з'явився "сумний" пост про" дітей у підвалах", "близьких подруг, які потрапили під розстріл" і так далі.

"Чи думала я колись, що в будинок моїх батьків Прийде біда, що діти моїх знайомих будуть народжені в підвалах, що родичі будуть ховатися в бункерах, що близькі подруги потраплять під обстріл?" - написала ведуча в Instagram.

Регіна Тодоренко в списку TheуLoveWar

Регіна Тодоренко в списку TheуLoveWar (вони люблять війну), який можна переглянути за посиланням тут. Співачці присвоєно статус "Замовчування агресора і реальної ситуації в Україні".

На сайті опубліковані імена російських і українських артистів, які або мовчать, або підтримують агресора.

Співачка і ведуча "Орла і решки" народилася, жила і вчилася в Одесі. А вищу освіту здобувала в Києві.

Регіна Тодоренко одружена з музикантом, екс-учасником колись популярної групи Smash!! Владом Топаловим, уродженцем Москви. Вони виховують 3-річного сина Михайла. Зараз Тодоренко чекає другу дитину.

Тим часом в Україні майже 400 дітей постраждали від початку збройної агресії РФ. З них 153 загинули і понад 245 поранені.