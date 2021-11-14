Ноябрьское полнолуние 2021 совпадет с затмением: кому оно принесет удачу, а кому - беды

По словам эксперта, в период затмения душа человека становится наиболее уязвимой, так как чувства обретают мягкость, нежность и всепрощение.

"В эти моменты эстетическое восприятие будет максимально утонченным, но при этом наблюдается стремление к изысканности гастрономических потребностей. Человек становится слегка ленивым и заторможенным, окружающий мир воспринимается им будто в радужном свете", - говорит астролог.

В это время может захотеться испытать небольшие радости жизни, но при этом сделать так, чтобы окружение стало более уютным, комфортным и красивым.

"У многих возникает желание нарисовать шедевральную картину, поиграть на фортепиано, посадить красивый цветок в саду или просто убраться в комнате", - говорит Арина.

При этом меланхолия будет отлично сочетаться с меркантильностью, поэтому риск потратить много денег невысок.

Чего следует опасаться

Тем, кто следит за питанием, рекомендуется употреблять экологически чистые, свежие продукты, но диет, детоксов и всяческого голодания лучше избегать.

В сфере личных отношений может возникать строптивость, апатичность, так как в это время возрастает обидчивость. А подозрительность и недоверчивость может только усугублять этот момент. Постарайтесь сдерживаться.

Удача будет сопутствовать в делах, связанных с:

финансовым направлением - это открытие счетов в банке, взятие депозитов, погашение кредитов, приумножение денежных средств и прочие подобные операции;

начинаниями в бизнесе - создание бизнес-плана, заключение договоров, предложения по поводу решения важных для вашей деятельности методов;

продажей и покупкой впрок продуктов и вещей, предназначаемых для использования в будущем;

помолвкой, предложением руки и сердца, свадьбой и другими событиями - именно этот период обещает долгие и стабильные отношения в паре;

посадкой зеленой растительности - деревьев, цветов, газонов.

Кто сможет увидеть лунное затмение

Эксперты говорят, что это частичное затмение будет видно в Австралии и Тихом океане, Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Конечно же его можно будет наблюдать онлайн при желании.