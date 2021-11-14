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Листопадова повня 2021 співпаде з затемненням: кому вона принесе удачу, а кому - біди

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Неділя 14 листопада 2021 21:00
Листопадова повня 2021 співпаде з затемненням: кому вона принесе удачу, а кому - біди Фото: повня в листопаді 2021 співпаде з затемненням (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Остання повня 2021 року відбудеться 19 грудня об 11:02 за київським часом. Особливість цієї події в тому, що вона співпаде з місячним затемненням, яке також розпочнеться об 11:00. У чому особливість цього періоду, кому він може принести вигоду, а кому проблеми і невдачі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Атуровна.

За словами експерта, в період затемнення душа людини стає найбільш вразливою, так як почуття отримують м'якість, ніжність і всепрощення.

"У ці моменти естетичне сприйняття буде максимально витонченим, але при цьому спостерігається прагнення до вишуканості гастрономічних потреб. Людина стає злегка ледачою і загальмованою, навколишній світ сприймається нею ніби в райдужному світлі", - говорить астролог.

В цей час може захотітися випробувати невеликі радості життя, але при цьому зробити так, щоб оточення стало більш затишним, комфортним і красивим.

"У багатьох виникає бажання намалювати шедевральну картину, пограти на фортепіано, посадити красиву квітку в саду або просто прибратися в кімнаті", - говорить Аріна.

При цьому меланхолія буде відмінно поєднуватися з меркантильністю, тому ризик витратити багато грошей невисокий.

Чого слід побоюватися

Тим, хто стежить за харчуванням, рекомендується вживати екологічно чисті, свіжі продукти, але дієт, детоксів і всілякого голодування краще уникати.

У сфері особистих відносин може виникати норовистість, апатичність, так як в цей час зростає образливість. А підозрілість і недовірливість може тільки посилювати цей момент. Постарайтеся стримуватися.

Удача буде супроводжувати в справах, пов'язаних з:

  • фінансовим напрямком - це відкриття рахунків у банку, взяття депозитів, погашення кредитів, примноження грошових коштів та інші подібні операції;
  • починаннями в бізнесі - створення бізнес-плану, укладення договорів, пропозиції з приводу вирішення важливих для вашої діяльності методів;
  • продажем і покупкою про запас продуктів і речей, що призначаються для використання в майбутньому;
  • заручинами, пропозицією руки і серця, весіллям та іншими подіями - саме цей період обіцяє довгі і стабільні відносини в парі;
  • посадкою зеленої рослинності - дерев, квітів, газонів.

Хто зможе побачити місячне затемнення

Експерти кажуть, що це часткове затемнення буде видно в Австралії і Тихому океані, Східній Азії, Північній і Південній Америці. Звичайно ж його можна буде спостерігати онлайн при бажанні.

Раніше астролог також розповіла, що нас чекає в особливий період, який нам принесе час Венери в Козерозі.

Також Аріна Артуровна розповіла в гороскопі на листопад 2021, що чекає кожен знак Зодіаку у любові, грошах, кар'єрі, здоров'я та інших сферах життя.

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