Листопадова повня 2021 співпаде з затемненням: кому вона принесе удачу, а кому - біди
Остання повня 2021 року відбудеться 19 грудня об 11:02 за київським часом. Особливість цієї події в тому, що вона співпаде з місячним затемненням, яке також розпочнеться об 11:00. У чому особливість цього періоду, кому він може принести вигоду, а кому проблеми і невдачі - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Атуровна.
За словами експерта, в період затемнення душа людини стає найбільш вразливою, так як почуття отримують м'якість, ніжність і всепрощення.
"У ці моменти естетичне сприйняття буде максимально витонченим, але при цьому спостерігається прагнення до вишуканості гастрономічних потреб. Людина стає злегка ледачою і загальмованою, навколишній світ сприймається нею ніби в райдужному світлі", - говорить астролог.
В цей час може захотітися випробувати невеликі радості життя, але при цьому зробити так, щоб оточення стало більш затишним, комфортним і красивим.
"У багатьох виникає бажання намалювати шедевральну картину, пограти на фортепіано, посадити красиву квітку в саду або просто прибратися в кімнаті", - говорить Аріна.
При цьому меланхолія буде відмінно поєднуватися з меркантильністю, тому ризик витратити багато грошей невисокий.
Чого слід побоюватися
Тим, хто стежить за харчуванням, рекомендується вживати екологічно чисті, свіжі продукти, але дієт, детоксів і всілякого голодування краще уникати.
У сфері особистих відносин може виникати норовистість, апатичність, так як в цей час зростає образливість. А підозрілість і недовірливість може тільки посилювати цей момент. Постарайтеся стримуватися.
Удача буде супроводжувати в справах, пов'язаних з:
- фінансовим напрямком - це відкриття рахунків у банку, взяття депозитів, погашення кредитів, примноження грошових коштів та інші подібні операції;
- починаннями в бізнесі - створення бізнес-плану, укладення договорів, пропозиції з приводу вирішення важливих для вашої діяльності методів;
- продажем і покупкою про запас продуктів і речей, що призначаються для використання в майбутньому;
- заручинами, пропозицією руки і серця, весіллям та іншими подіями - саме цей період обіцяє довгі і стабільні відносини в парі;
- посадкою зеленої рослинності - дерев, квітів, газонів.
Хто зможе побачити місячне затемнення
Експерти кажуть, що це часткове затемнення буде видно в Австралії і Тихому океані, Східній Азії, Північній і Південній Америці. Звичайно ж його можна буде спостерігати онлайн при бажанні.
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