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Ноябрьское новолуние в Скорпионе: кому оно принесет большое везение, а кому - неудачи

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 21:00
Ноябрьское новолуние в Скорпионе: кому оно принесет большое везение, а кому - неудачи Фото: Ноябрьское новолуние в Скорпионе (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Новолуние в Скорпионе произойдет в ночь с 4 на 5 ноября, а точнее в 23:14 по киевскому времени. Этому периоду характерна экспрессия, активность, обострение чувств, дерзость, ревность и даже агрессия. Поэтому во время новолуния следует соблюдать осторожность в некоторых вещах, а в других - наоборот - стремиться к движению только вперед

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Атуровна.

"Луна, пребывающая в Скорпионе в данный период, оказывает экспрессивное влияние на происходящее вокруг человека. В это время людям более свойственна активность во всех делах, что нередко приводит к проявлениям агрессии, капризности, сарказму в отношениях, и нередко даже - к ксенофобии", - говорит эксперт.

Астролог рекомендует обратить больше внимания на внутренние переживания, ведь на данном этапе могут нарастать обидчивость, вспыльчивость, а морально слабые люди могут быть склонны к негативным и даже суицидальным мыслям.

А вот людям с сильной волей справиться с кризисными ситуациями будет намного проще.

Вместе с тем, стоит отметить и заметное обострение либидо в интимной жизни во время полнолуния в Скорпионе.

"Не менее сложен этот период и для людей, сильно подверженных чувству ревности. Сейчас любой повод, даже самый незначительный и несуществующий, может породить у них массу сомнений, переживаний и внутренних терзаний", - говорит Арина.

Астролог рекомендует не выяснять отношения, не стараться фанатично прояснить ситуацию. Это ни к чему не приведет, а может только усугубить ваше положение.

Большой интерес в ноябре также возникает к мистике и потустороннему миру.

"Дети становятся более дерзкими, о послушании даже не может быть и речи. Здесь важно проследить о предотвращении буллинга по отношению к тем, кто слабее и младше их", - добавила астролог.

Благоприятно ноябрьское новолуние для:

  • взаимного сотрудничества - как на работе, так и в плане фриланса;
  • интеллектуальной и научной деятельности - время чрезвычайно благоприятствует преподавателям, писателям, тем, кто ведет исследовательскую работу;
  • принятия серьезных решений с целью повышения и укрепления личного авторитета;
  • заключения выгодных сделок, договоров о сотрудничестве;
  • поиска давно утерянных вещей и предметов, начала ремонтных работ;
  • хобби с элементами соперничества - охота, рыбалка, спорт;
  • приобретения или обновления личных транспортных средств, гаджетов и разной техники для дома;
  • покупки живности и антиквариата;
  • уборки сада и дачных участков с целью подготовки к зиме.

А вот эти дела лучше отложить на потом:

  • не стоит занимать или давать деньги в долг;
  • лучше не конфликтовать из-за своей мнительности;

Напоследок астролог посоветовала не злоупотреблять большим количеством алкоголя или различными препаратами.

Ранее астролог также предупредила об очень сложном и напряженном периоде в начале ноября.

Также Арина Артуровна рассказала, чего в ноябре 2021 ждать каждому знаку Зодиака в любви, деньгах, карьере.

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