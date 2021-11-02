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"Переждите до лучших времен": астролог предупредила о сложном периоде в начале ноября

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Вторник 02 ноября 2021 21:00
"Переждите до лучших времен": астролог предупредила о сложном периоде в начале ноября Фото: астролог предупредила о сложном периоде в начале ноября (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

В самом начале ноября, согласно расчетам известного астролога нас ждет непростое время из-за события, которое уже началось 1-го числа и будет продолжаться до 7-го. Речь идет о Солнце, которое "займет оппозицию к Урану с разрядкой на Сатурн".

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

По словам эксперта, ноябрь будет месяцем, требующим осторожности и взвешенного подхода во всем. В это время не следует сильно проявлять инициативу на работе, ведь начальство любого звена не будет намерено благоприятствовать этому.

"Лишние движения или желание предложить какие-либо новые, нетрадиционные методы для работы могут вызвать только отторжение со стороны руководства. В конечном итоге такой расклад может привести к ухудшению взаимопонимания в рабочем коллективе", - прогнозирует Арина.

Кроме того этот период не содействует проведению массовых и общественных мероприятий, поэтому с детскими праздниками, собраниями и корпоративными событиями следует повременить.

"Планы на этап с 1 по 7 ноября тоже желательно отложить до лучших времен. В противном случае вы рискуете "попасть" на неприятные встречи и знакомства и разные неожиданные в самом плохом смысле слова сюрпризы. Это обусловлено лунным затмением, которое произойдет в ноябре", - добавила эксперт.

Ранее астролог также рассказала про все события ноября - месяца, в котором нас ждут много интересных приключений.

Также астролог поделилась самым полным прогнозом для всех знаков Зодиака на ноябрь 2021.

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