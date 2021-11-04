Листопадовий молодик в Скорпіоні: кому він принесе велике везіння, а кому - невдачі
Молодик в Скорпіоні відбудеться в ніч з 4 на 5 листопада, а точніше о 23:14 за київським часом. Цьому періоду характерна експресія, активність, загострення почуттів, зухвалість, ревнощі і навіть агресія. Тому під час молодика слід дотримуватися обережності в деяких речах, а в інших - навпаки - прагнути до руху тільки вперед
Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Атуровна.
"Місяць, що перебуває в Скорпіоні в даний період, чинить експресивний вплив на те, що відбувається навколо людини. У цей час людям більш властива активність у всіх справах, що нерідко призводить до проявів агресії, примхливості, сарказму у відносинах, і нерідко навіть - до ксенофобії", - говорить експерт.
Астролог рекомендує звернути більше уваги на внутрішні переживання, адже на даному етапі можуть наростати образливість, запальність, а морально слабкі люди можуть бути схильні до негативних і навіть суїцидальних думок.
А ось людям з сильною волею впоратися з кризовими ситуаціями буде набагато простіше.
Разом з тим, варто відзначити і помітне загострення лібідо в інтимному житті під час повного місяця в Скорпіоні.
"Не менш складний цей період і для людей, сильно схильних до почуття ревнощів. Зараз будь-який привід, навіть самий незначний і неіснуючий, може породити у них масу сумнівів, переживань і внутрішніх терзань", - говорить Аріна.
Астролог рекомендує не з'ясовувати стосунки, не намагатися фанатично прояснити ситуацію. Це ні до чого не приведе, а може тільки погіршити ваше становище.
Великий інтерес в листопаді також виникає до містики і потойбічного світу.
"Діти стають більш зухвалими, про послух навіть не може бути й мови. Тут важливо простежити запобігання булінгу стосовно тих, хто слабший і молодший за них", - додала астролог.
Сприятливо листопадовий молодик для:
- взаємної співпраці - як на роботі, так і в плані фрілансу;
- інтелектуальної та наукової діяльності - час надзвичайно сприяє викладачам, письменникам, тим, хто веде дослідницьку роботу;
- прийняття серйозних рішень з метою підвищення і зміцнення особистого авторитету;
- укладення вигідних угод, договорів про співпрацю;
- пошуку давно загублених речей і предметів, початку ремонтних робіт;
- хобі з елементами суперництва - полювання, риболовля, спорт;
- придбання або оновлення особистих транспортних засобів, гаджетів і різної техніки для дому;
- покупки живності та антикваріату;
- прибирання саду і дачних ділянок з метою підготовки до зими.
А ось ці справи краще відкласти на потім:
- не варто позичати або давати гроші в борг;
- краще не конфліктувати через свою недовірливість;
Наостанок астролог порадила не зловживати великою кількістю алкоголю або різними препаратами.
Раніше астролог також попередила про дуже складний і напружений період на початку листопада.
Також Аріна Артуровна розповіла, чого в листопаді 2021 чекати кожному знаку Зодіаку у любові, грошах, кар'єрі.