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Новый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушки

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 19:00
Новый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушки Коллаж РБК-Украина: Евгений Иващенко
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Иващенко, украинский полицейский, фитнес-тренер, от которого млеют девушки, без сомнения может претендовать на звание секс-символа ВСУ.

Что известно о красавце - читайте ниже в нашем материале Lite.

Сейчас Евгений служит в рядах ВСУ, защищая родную землю от оккупанта. Офицер полиции Украины, родом из Черниговской области, он с первого дня вторжения РФ, отправился защищать нашу страну от оккупантов.

Судя по его фото и видео, парень готов к женитьбе, однако его сердце свободно и открыто к любви.

Евгений Иващенко увлекается спортом, любит животных. Его фото и ролики в социальных сетях набирают десятки тысяч лайков и комментариев.

Смотрите ниже на украинского военного, от глаз которого можно сойти с ума.

Новый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушки

Новый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушкиНовый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушкиНовый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушкиНовый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушкиНовый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушки

Фото и видео: Евгений Иващенко (instagram.com/yevhenii.ivashchenko)

@yevhenii.ivashchenko

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@yevhenii.ivashchenko

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