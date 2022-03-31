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Новий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчата

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Четвер 31 березня 2022 19:00
Новий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчата Колаж РБК-Україна: Євген Іващенко
Автор: Світлана Мащенко

Євген Іващенко, український поліцейський, фітнес-тренер, від якого мліють дівчата, без сумніву може претендувати на звання секс-символа ЗСУ.

Що відомо про красеня - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Зараз Євген служить в лавах ЗСУ, захищаючи рідну землю від окупанта. Офіцер поліції України, родом з Чернігівської області, він з першого дня вторгнення РФ, відправився захищати нашу країну від окупантів.

Судячи з його фото і відео, хлопець готовий до одруження, проте його серце вільне і відкрите до кохання.

Евген Іващенко захоплюється спортом, любить тварин. Його фото і ролики в соціальних мережах набирають десятки тисяч лайків і коментарів.

Дивіться нижче на українського військового, від очей якого можна зомліти.

Новий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчата

Новий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчатаНовий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчатаНовий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчатаНовий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчатаНовий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчата

Фото і відео: Євген Іващенко (instagram.com/yevhenii.ivashchenko)

@yevhenii.ivashchenko

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оригинальный звук - Светлана Леськова
@yevhenii.ivashchenko

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