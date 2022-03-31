Новий секс-символ ЗСУ: що відомо про фітнес-тренера Євгена, від очей якого мліють дівчата
Євген Іващенко, український поліцейський, фітнес-тренер, від якого мліють дівчата, без сумніву може претендувати на звання секс-символа ЗСУ.
Що відомо про красеня - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
Зараз Євген служить в лавах ЗСУ, захищаючи рідну землю від окупанта. Офіцер поліції України, родом з Чернігівської області, він з першого дня вторгнення РФ, відправився захищати нашу країну від окупантів.
Судячи з його фото і відео, хлопець готовий до одруження, проте його серце вільне і відкрите до кохання.
Евген Іващенко захоплюється спортом, любить тварин. Його фото і ролики в соціальних мережах набирають десятки тисяч лайків і коментарів.
Дивіться нижче на українського військового, від очей якого можна зомліти.
Фото і відео: Євген Іващенко (instagram.com/yevhenii.ivashchenko)
@yevhenii.ivashchenko
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@yevhenii.ivashchenko
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