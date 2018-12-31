Новый год 2019: как загадывать желания, чтобы они сбывались

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Все долгосрочные желания нужно загадать после боя курантов

Известные астрологи и нумерологи дали несколько рекомендаций о том, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь. Об этом пишет УНИАН.

Астролог Ольга Камаева рассказала, что перед тем, как загадывать желания, нужно обязательно провести обряд очищения своего дома. Для этого нужно взять свечу и пройти все жилище от порога по часовой стрелке, а потом снова вернуться к тому, месту откуда начали. Она советует подольше задержаться возле углов, так как там скапливается негативная энергия. После очищения дома, нужно принять душ и смыть с себя весь негатив.

"Желательно перед тем, как загадывать желания, хотя бы один день не есть мясо, рыбу – тогда организм становится чище, и это дает большую вероятность, что желание исполнится", – объяснила астролог и добавила, что загадывать нужно только о себе.

"К примеру, нельзя загадывать: "Я хочу в мужья Петра Николаевича". Он-то может быть предназначен совсем другой женщине! Желание должно быть связано непосредственно с вами", – уточнила Ольга Камаева.

Она отметила, что при формулировке желаний нельзя употреблять отрицательные частицы "не" и сомнительные "если бы". После загадывания желания нужно выпить жидкость. Подойдет стакан с водой или бокал с шампанским.

А вот мастер фэн-шуй Евгения Иноземцева рекомендует украинцам ежегодно менять кошелек, чтобы в новом году водились деньги.

"Если ваш кошелек знал большие деньги, то вы его никуда не деваете, просто храните в нем купюры. Если не знал, то можете его поблагодарить и смело выбросить в ведро. Не передаривайте другому человеку", – посоветовала Иноземцева.

Нумеролог Людмила Савина рассказала, что в новогоднюю ночь нужно загадывать фундаментальные желания, но предупредила, что если желание на долгосрочный план, то нужно его загадать уже первого января.

"Этот день, 31.12.2018, в сумме будет "девятка" и многие вещи, которые мы начинаем в это время могут быстро завершиться. Поэтому если у вас краткосрочные желания, то загадывайте их в этот день. А если в долгосрочном плане хотите что-то, лучше все-таки загадывать желания уже первого января", – объяснила нумеролог.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог дала забавные советы о том, как неправильно встретить Новый год.

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