Новий рік 2019: як загадувати бажання, щоб вони збувалися

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Всі довгострокові бажання потрібно загадати після бою курантів

Відомі астрологи і нумерологи дали кілька рекомендацій про те, як правильно загадувати бажання в новорічну ніч. Про це пише УНІАН.

Астролог Ольга Камаєва розповіла, що перед тим, як загадувати бажання, потрібно обов'язково провести обряд очищення свого будинку. Для цього потрібно взяти свічку і пройти все житло від порогу за годинниковою стрілкою, а потім знову повернутися до того місця звідки почали. Вона радить подовше затриматися біля кутів, так як там накопичується негативна енергія. Після очищення будинку, потрібно прийняти душ і змити з себе весь негатив.

"Бажано перед тим, як загадувати бажання, хоча б один день не їсти м'ясо, рибу – тоді організм стає чистішим, і це дає більшу ймовірність, що бажання здійсниться", – пояснила астролог і додала, що потрібно загадувати тільки про себе.

"Наприклад, не можна загадувати: "Я хочу в чоловіка Петра Миколайовича". Він може бути призначений зовсім іншій жінці! Бажання повинно бути пов'язане безпосередньо з вами", – уточнила Ольга Камаєва.

Вона зазначила, що при формулюванні бажань не можна вживати негативні частинки "не" і сумнівні "якби". Після загадування бажання треба випити рідину. Підійде склянка з водою або келих із шампанським.

А ось майстер фен-шуй Євгенія Іноземцева рекомендує українцям щорічно змінювати гаманець, щоб у новому році водилися гроші.

"Якщо ваш гаманець знав великі гроші, то ви його нікуди не діваєте, просто зберігайте в ньому купюри. Якщо не знав, то можете подякувати і сміливо викинути у відро. Не даруйте його іншій людині", – порадила Іноземцева.

Нумеролог Людмила Савіна розповіла, що в новорічну ніч потрібно загадувати фундаментальні бажання, але попередила, що якщо бажання на довгостроковий план, то його потрібно загадати вже першого січня.

"Цей день, 31.12.2018, в сумі буде "дев'ятка" і багато речей, які ми починаємо в цей час можуть завершитися швидко. Тому якщо у вас короткострокові бажання, то загадайте їх у цей день. А якщо в довгостроковому плані хочете чогось, краще все-таки загадувати бажання вже першого січня", – пояснила нумеролог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог дала забавні поради про те, як неправильно зустріти Новий рік.

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