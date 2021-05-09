Новые победы и судьбоносные встречи: этим знакам Зодиака очень повезет

Овен

Для Овнов день 9 мая должен стать особо удачным, но только при этом важно самому настроиться на позитив и не заострять внимание на любых негативных моментах. Астролог советует заниматься творческими делами сегодня и использовать нестандартные ходы.

Телец

Тельцам в эту дату лучше найти приятное занятие, способное зарядить позитивом и положительными эмоциями. Так, воскресенье является отличным днем для общения со старыми друзьями и близкими, и в общении вероятны новые интересные идеи и предложения.

Близнецы

Близнецам 9 мая не стоит бояться искать поддержки у близких и родных, и не нужно стесняться обращаться за помощью. В эту дату астролог не рекомендует спешить в принятии решений.

Рак

Эта дата для Раков станет удачной для того, чтобы завершить, наконец, давно начатые дела и проекты, хоть и выходной сегодня. Астролог отмечает, что день обещает судьбоносную встречу, которая способна изменить жизнь.

Лев

Для Львов 9 мая должен стать продуктивным и насыщенным положительными эмоциями. Сегодня можно будет научиться всему, чему пожелаете, так как дата удачна для восприятия новой информации.

Дева

Для Дев этот день позитивный в плане решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях. В случае, если остаются какие-либо недосказанности с близкими и родными, попытайтесь быть более откровенными, чтобы укрепить с ними связь.

Весы

Весам 9 мая сулит определенные финансовые трудности, пусть и небольшие. Важно оперативно реагировать на вызовы, и тогда можно будет без проблем преодолеть все сложности и к концу дня все исправить.

Скорпион

Скорпионам эту дату лучше провести с любимым человеком, и заняться бытовыми делами, в том числе и работой по дому. Так можно будет и наладить отношения, и улучшить свое физическое и психологическое состояние.

Стрелец

Стрельцам 9 мая стоит избегать физических и эмоциональных нагрузок, так как есть определенные риски возникновения проблем со здоровьем. Во второй половине дня можно договориться с друзьями о прогулке, провести время вместе - это принесет незабываемые ощущения и эмоции.

Козерог

Для Козерогов 9 мая станет благоприятным для планирования отпуска. Есть шанс приобрести выгодное предложение для отдыха. К тому же сегодня высока вероятность определенных финансовых поступлений.

Водолей

Водолеям, которые ведут сидячий образ жизни, астролог рекомендует заняться спортом и активно провести этот день. Вечер готовит для вас неожиданности, и пригодится бодрое состояние тела и ума.

Рыбы

Рыбы 9 мая смогут стать настоящими пчелками - представители этого знака Зодиака будут очень трудолюбивыми, и успех не заставит себя долго ждать. А после этого можно великолепно провести время с семьей и близкими.