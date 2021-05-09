Нові перемоги і доленосні зустрічі: цим знакам Зодіаку дуже пощастить

Гороскоп 2021 на неділю, 9 травня, обіцяє багатьом знакам Зодіаку позитивний і вдалий день, а декому дата принесе нові можливості, за які варто вхопитися. Іменитий астролог Павло Глоба дав рекомендації, на що і кому доречно звернути увагу, щоб ефективніше скористатися прихильністю Фортуни.
Також експерт пояснив, як іншим мінімізувати ймовірні ризики, і кому дуже небажано сьогодні приймати поспішних рішень. Про це передає SlovoFraza.
Овен
Для Овнів день 9 травня має стати особливо вдалим, але тільки при цьому важливо самому налаштуватися на позитив і не загострювати увагу на будь-яких негативних моментах. Астролог радить займатися творчими справами сьогодні та використовувати нестандартні ходи.
Телець
Тельцям в цю дату краще знайти приємне заняття, здатне зарядити позитивом і позитивними емоціями. Так, неділя є відмінним днем для спілкування зі старими друзями та близькими, і в спілкуванні можливі нові цікаві ідеї та пропозиції.
Близнюки
Близнюкам 9 травня не варто боятися шукати підтримки у близьких і рідних, і не потрібно соромитися звертатися за допомогою. У цю дату астролог не рекомендує поспішати в прийнятті рішень.
Рак
Ця дата для Раків стане вдалою для того, щоб завершити, нарешті, давно розпочаті справи і проекти, хоч і вихідний сьогодні. Астролог зазначає, що день обіцяє доленосну зустріч, яка здатна змінити життя.
Лев
Для Левів 9 травня має стати продуктивним та насиченим позитивними емоціями. Сьогодні можна буде навчитися всьому, чого побажаєте, оскільки дата вдала для сприйняття нової інформації.
Діва
Для Дів цей день позитивний в плані розв'язання проблем і усунення перешкод в любові та сімейних стосунках. У разі, якщо залишаються якісь недомовленості з близькими і рідними, спробуйте бути більш відвертими, щоб зміцнити з ними зв'язок.
Терези
Терезам 9 травня обіцяє певні фінансові труднощі, хай і невеликі. Важливо оперативно реагувати на виклики, і тоді можна буде без проблем подолати всі складнощі й до кінця дня все виправити.
Скорпіон
Скорпіонам цю дату краще провести з коханою людиною, і зайнятися побутовими справами, в тому числі й роботою по дому. Так можна буде і налагодити стосунки, і поліпшити свій фізичний і психологічний стан.
Стрілець
Стрільцям 9 травня варто уникати фізичних і емоційних навантажень, позаяк є певні ризики виникнення проблем зі здоров'ям. У другій половині дня можна домовитися з друзями про прогулянку, провести час разом - це принесе незабутні відчуття й емоції.
Козеріг
Для Козерогів 9 травня стане сприятливим для планування відпустки. Є шанс придбати вигідну пропозицію для відпочинку. До того ж сьогодні висока ймовірність певних фінансових надходжень.
Водолій
Водоліям, які ведуть сидячий спосіб життя, астролог рекомендує зайнятися спортом і активно провести цей день. Вечір готує для вас несподіванки, і стане у пригоді бадьорий стан тіла і розуму.
Риб
Риби 9 травня зможуть стати справжніми бджілками - представники цього знака Зодіаку будуть дуже працьовитими, і успіх не змусить себе довго чекати. А після цього можна чудово провести час з сім'єю і близькими.
Раніше повідомлялося, що астрологи назвали три знаки зодіаку, яких накриє особливою удачею на цих вихідних.
Також ми писали про те, що перед цим астролог розповіла про доленосні події травня, які принесуть зміни кожному з нас.