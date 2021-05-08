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Эти знака Зодиака накроет особенной удачей на выходных: везунчиков лишь трое!

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 06:00
Эти знака Зодиака накроет особенной удачей на выходных: везунчиков лишь трое! Фото: Гороскоп на май 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на май 2021 сулит трем знакам Зодиака большую порцию везения на выходных 8 и 9 мая. Астрологи советуют этим избранным по-максимуму реализовать шансы, ведь таких может больше не быть. Кто эти счастливчики - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет ТСН.

Телец

Тельцам может поступить долгожданное предложение престижной должности. Уже с началом следующей недели, эти договоренности будут подкреплены делом. Нынешнее время отлично подходит для решения финансовых вопросов, и звезды сулят вам большую выгоду.

Рак

Звезды сулят Ракам выход из запутанной ситуации, в которой они могли оказаться. Чтобы достичь успеха, сосредоточьтесь на самом важном и не отвлекайтесь на решение посторонних задач. Астрологи говорят, что приложив немного усилий вы сможете начать белую полосу в вашей жизни - личной, профессиональной, бытовой.

Водолей

Водолеям следует прислушаться к своей интуиции, чтобы найти правильный путь и верные решения. Обратите внимания на знаки судьбы, чтобы решить все проблемы и трудные ситуации. Звезды сулят вам встречу с нужными людьми, которые кроме приятного общения позволят вам хорошо подзаработать.

Ранее известный астролог рассказала про знаки Зодиака, которые ждет особенная удача с деньгами в мае 2021.

Кроме того астролог назвала ключевые события мая, которые могут кардинально изменить жизнь каждого из нас.

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