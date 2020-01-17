Новые лица: кому достались обязанности Меган Маркл и принца Гарри после их отречения

Отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей и их последующий переезд в Канаду стал настоящей мировой сенсацией 2020 года. Британские СМИ каждый день “раскапывают” новые детали семейной драмы, хотя монарший двор пытается сохранять внешнюю невозмутимость. При этом герцоги Сассекские обещали не забрасывать свою социальную деятельность. Отметим, что принц Гарри является основателем благотворительной организации Sentebale, которая помогает детям и подросткам. Кроме того, пара пообещала при необходимости поддерживать важные выезды и решения Елизаветы II. Однако официальные визиты герцогов Сассекских на 2020 год были расписаны намного заранее их официального заявления 8 января. А это значит, что теперь кому-то из членов королевской семьи придется хотя бы на ближайшее время заменить Меган и Гарри.

Конечно же, многие поклонники королевского двора Великобритании были уверены, что теперь они чаще будут видеть Кейт Миддотон и принца Уильяама. Однако решение монархов было не столь очевидным. В конце концов, у герцогов Кембриджских есть масса своих забот на ближайшее время.

На днях британским журналистам удалось выведать, что несколько ближайших мероприятий, на которых должны были бы появиться Меган Маркл и принц Гарри, публика увидит принца Эдварда и принцессу Софи. Именно им выпала честь заменить на первое время герцогов Сассекских.

Принц Эдвард и принцесса Софи (скриншоты: instagram.com/_the.british.monarchy_)

Отметим, что принц Эдвард, граф Уэссекский (55 лет) является третьим сыном королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. В линии наследования британского трона является одиннадцатым, после своих старших братьев и их потомков. Его супруга, принцесса Софи, графиня Уэссекская на год младше своего супруга - ей 54 года. Интересно, что до 2002 года Софи работала в сфере связей с общественностью. Она родилась в семье Кристофера Борнса Рис-Джонса, бывшего продавца автомобилей, и Мэри - банковского менеджера.

Принц Эдвард и Софи познакомились в 1993 году на благотворительном мероприятии, вскоре после чего начали встречаться. В июне 1999 года состоялась их свадьба. У Эдварда и Софи есть двое детей - дочь Луиза Виндзор (16 лет) и сын Джеймс Виндзор, виконт Северн (12 лет).

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри еще до женитьбы с Меган Маркл хотел отдалиться от королевской семьи. Общее непринятие со стороны королевской семьи очень сплотило Меган и Гарри.