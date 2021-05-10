Новолуние в Тельце 11 мая: что категорически нельзя делать в этот день

Новолуние в мае наступает в знаке Тельца во вторник, 11 мая. Новая Луна взойдет вечером и влияние на людей может начать проявляться уже во второй половине дня. Астрологи предупреждают, что это новолуние может быть напряженным или даже опасным, так как ожидается соединение с Черной луной – Лилит. В этот день могут обостриться все страхи и волнения, усилится алчность и магнетическая сексуальность.

Что можно делать в такой день и что категорически делать нельзя, рассказали в материале ТСН.

Луна в Тельце обычно усиливает творческое вдохновение, добавляет энергии, усиливает влюбленность. Возможно обострение интуиции, вещие сны, обострение чутья и желания близости с любимыми людьми. Однако в соединении с Лилит такое новолуние может принести обостренное чувство стыда, неуверенности в себе, сомнения в профессиональной деятельности. Могут возникнуть проблемы с финансами, убытки или усилится кармическое влияние из прошлого.

Что можно делать в новолуние 11 мая

Телец любит порядок, поэтому уборка в доме, вынос мусора и хлама, наведение порядка в шкафах, во дворах – все пойдет на пользу. Можно решить задачи, которые ранее не давались по различным причинам. Можно начинать ремонт, совершать покупки, переезжать, заводить новые знакомства и даже начинать новые отношения.

Также можно заняться планированием будущего, мечтать о чем-то новом, развивать интуицию, узнавать что-то новое, заниматься личностным развитием.

Что категорически запрещено в новолуние 11 мая

Не стоит проводить хирургические операции

Не стоит совершать первые шаги в любой сфере жизни – от бизнеса до личных отношений

Не нужно сопротивляться в этот день изменениям и внутренним трансформациям

Категорически нельзя думать о плохом, допускать негативные мысли, нервничать