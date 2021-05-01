Гороскоп на май 2021 для всех знаков Зодиака: что изменится в любви, прибыли и карьере

Полный гороскоп на май 2021 для всех знаков Зодиака поведает о важных изменениях, которые ждут нас в конце весны. Что готовят нам главные жизненные сферы - любовь, карьера, финансы? Какие опасности могут подстерегать - неприятности, травмы, проблемы со здоровьем? Как с успехом прожить этот период и добиться успехов? Обо всем этом читайте ниже в нашем подробном гороскопе от известного астролога.

Прогнозом на май с нами поделилась астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

Овен

Основной акцент у Овнов будет на финансах и бизнесе, так как новолуние и лунное затмение будут проходить в финансовых домах гороскопа. Оно может показать решения или выход из трудных ситуации в бизнесе, с кредитами, неудачными инвестициями, делах с наследствами и чужим капиталом.

"Если у вас финансовые трудности, связанные с неоправданным риском и неосторожностью, во второй половине месяца вы сможете решить эту задачу. Настойчивые и целеустремленные Овны смогут заработать немалую сумму оригинальным способом, а также получить грант, спонсорскую помощь, выигрыш, премию и даже найти какую-нибудь ценную находку", - рассказывает Арина.

Астролог прогнозирует, что во второй половине месяца вы сможете найти давно утерянную вещь. Финансовая удача Вам сопутствует. Однако стоит беречь свою репутацию, не нарушать нормы закона и морали, чтобы не оказаться в центре скандала.

"В личных отношениях возможны непредвиденные, внезапные нарушения планов. Если не получится овладеть своими эмоциями, то появится желание разорвать отношения либо опередят вас. Постарайтесь пережить этот непростой период с минимальными разрушениями и потерями, а чтобы деструктивные энергии не поглотили вас, то помедитируйте на природе, займитесь творчеством, спортом и чтением книг", - советует астролог.

Месяц подходит для обучения профессии, повышения квалификации, освоения новых технологий, программ, методик. Новые знания будут даваться легко и усваиваться очень прочно. Появится интерес к медицине и методам оздоровления.

Телец

В мае Тельцы будут сконцентрированы на себе и правильно сделают, правда это может вызвать некоторое негодование у ваших партнеров. В этом месяце вы сможете раскрыть свой потенциал и вам будет обеспечен успех в партнерстве, сотрудничестве, при получении любых консультаций, заключении договоров и контрактов. Если у вас есть враги и конкуренты, то в конце месяца они дадут о себе знать.

Астролог считает, что в этом месяце ваш талант сможет проявить себя во всей красе. Плодотворная работа принесет отличный результат представителям творческих профессий - спортсменам, актерам, ученым, политикам, адвокатам, писателям. Вы сможете реализовать себя в социальной и образовательной деятельности.

"В первой половине месяца проявите предприимчивость и правильно распорядитесь наличными, тогда финансовые инициативы будут успешными, появится оригинальный заработок и сбережения для реализации будущих целей. Удачное время для шопинга и обновления вашего гардероба, так же есть вероятность получить дорогой подарок", - советует Арина Артуровна.

У Тельцов обеспечен успех в творчестве, обучении, поступлении в вуз, дальних путешествиях и командировках, все что связанно с логистикой и заграничными делами, также если вы занимаетесь экспортом и импортом. Благоприятно для СМИ, пиара и любых издательских дел.

"Для всех Тельцов месяц будет способствовать предвиденью, экспансии и расширению своих горизонтов и своего мышления, что даст существенное продвижение в вашем будущем", - резюмировала эксперт.

Близнецы

Астролог говорит, что новолуние и лунное затмение будет проходить у Близнецов на оси 6 и 12 дома, что будет затрагивать темы работы, здоровья, сферы обслуживания, ваших подчиненных и домашнего персонала, так же профессионального образования вдали от дома или онлайн. Возможны вынужденные командировки, отъезды, эмиграция или вам захочется поработать в уединении или где-то далеко, на островах.

"Вдалеке от дома вы сможете обрести душевную гармонию, вдохновение, благоприятно будут проходить лечение и отдых в санаториях. Также вы сможете успешно вести дела с налоговыми, отельно-гостиничным бизнесом, в сфере медицины, косметологии и туризма", - прогнозирует Арина.

Начало мая отметится позитивными событиями во всех вопросах, связанных с работой. Постарайтесь самые важные дела сделать в первой половине месяца, так как потом ваш управитель Меркурий будет замедляться и разворачиваться в ретроградное движение. Будут срываться важные планы или откладываться на неопределенный период. Не поддавайтесь желанию уволиться под воздействием эмоций. Только хорошо проработанные решения и пути позволят выйти из ситуации с достоинством.

"Сконцентрируйтесь на своем развитии, открывайте для себя новые пути и решения в профессии, прислушивайтесь к интуиции, так же подсказка может прийти во сне. Больше времени проводите с ребенком, позаботьтесь о его безопасности, исключите экстремальные виды отдыха. Совместная поездка будет очень полезной, сблизит вас и запомнится надолго", - добавила астролог.

Близнецам в мае стоит побеспокоиться о здоровье. Могут проявиться иммунные заболевания, аллергические и психоэмоциональные. Укрепить иммунитет, проводить оздоровление особенно полезно в первой и второй декаде месяца.

Рак

В мае вы будете сконцентрированы на планах и новых идеях, которые захотите реализовать в ближайшем будущем. В этом вам могут помочь друзья, спонсоры, волонтеры, популярные и неординарные люди, покровители и различные сообщества от акционерных до политических. В этом месяце могут быть затронуты темы детей, онлайн-образования, наследства, любви и отношений.

"В личных отношениях в этот период есть риск деструктивного поведения и мыслей, что может повлечь расставания с любимыми. Если вы уже находитесь в отношениях, не допускайте двусмысленных ситуаций, которые могут ранить партнера и нанести ощутимый психологический удар, подорвать доверие", - пишет Арина.

Раки могут встретить человека, который сможет заинтересовать и даже заинтриговать своим необычным поведением и быть безумно интересным собеседником, творческим или этот человек может быть издалека. Но ситуация неоднозначная - берегитесь аферистов, ведь вполне возможно, что перед вами окажется человек ненадежный и преследующий свои цели. Будьте бдительны и не доверяйте первым впечатлениям, проявите интуицию и здоровый скептицизм.

"Во второй половине месяца проявите максимальное внимание при подписании любых договоров, контрактов, при проведении переговоров и получении важной информации - возможен обман, мошеннические действия. Не исключено, что придется потратиться на партнера. В денежных вопросах проявите выдержку и избегайте ненужных трат - возможны материальные потери в результате непредвиденных обстоятельств", - предупредила астролог.

Лев

Астролог считает, что новолуние и затмение у Львов будет затрагивать вопросы касающихся недвижимости, прав собственности, родителей, начальства, карьеры и должности, изменения статуса брака или изменения социального статуса. В это время ваш авторитет, уважение, признания, покровительство может как вырасти, так и наоборот упасть в глазах окружающих.

"Финансовая сфера будет набирать обороты. Рост числа клиентов и увеличение доходов - такие перспективы ждут одержимых своим делом Львов. Неплохие заработки будут и у бизнесменов, и у наемных работников. Если вы безработный - самое время искать вакансию, соответствующую вашему призванию и образованию, не упустите отличный шанс, но делать это лучше всего в первой половине месяца. Также это касается и сделок связанных с недвижимостью и заключения любых бумаг", - говорит Арина.

Благоприятные аспекты в финансовых домах будут повышать шансы реализации ваших планов, достижению желаемого положения и статуса при условии, если у вас есть четкий план. Кроме того любые скрытие предприятия, задуманные и реализуемые вами, получат успешный результат.

"Одинокие Львы могут познакомиться с очень влиятельными покровителями, завязать роман с начальником, либо человеком старше вас по возрасту и выше по статусу. В этом месяцы возможны, как и помолвки так и расторжения браков. Так как в существующих отношениях будет высокий риск конфликтов в партнерстве и опасность разводов", - предупредила астролог.

А вот со здоровьем и самочувствием у Львов будет все хорошо.

"Можно не опасаться травм, смело осваивайте новые экстремальные виды спорта, будьте в движении и с выплеском адреналина будет выходить вся лишняя и негативная энергия", - подытожила Арина Артуровна.

Дева

У Дев важную тему в этом месяце займет образование, заграница, путешествия, иностранные партнеры по бизнесу и клиенты, повышение квалификации и спорт. Новолуние пройдет у вас в доме мечт и целей, поэтому обязательно продумайте чего вы хотите и начинайте строить план к осуществлению их. Не бойтесь выходить за грани разума или реальностей, планеты говорят, что для все невозможное - возможно.

"В профессии, творчестве или спорте может быть удачное стечение обстоятельств или неожиданный успех. В этом месяце вы должны проявить себя по максимуму. Вам доверяет начальство и влиятельные лица. Возможно повышение зарплаты, увеличение количества клиентов, хорошие доходы от профессии. Период способствует творческому подходу в деловых вопросах. Будьте готовы отправиться в командировку, возможно она будет вынужденная, но все сложится в итоге хорошо", - прогнозирует астролог.

Для представителей знака, занятых поиском работы, самое время, чтоб найти себя и понять, чего вы действительно хотите, резюме лучше рассылать в первой половине месяца. Кроме того появятся возможности в социальной реализации: защита диссертации, успешная сдача экзаменов, утверждение проектов, награды. Возможны победы в соревнованиях, спорте, издательстве, СМИ, успешный пиар и рекламные кампании.

Май как нельзя лучше подходит для путешествий со своим партнером. Но и без него вы можете смело планировать отпуск, так как в поездке вас ждет очень интересная встреча. Познакомиться с перспективой серьезных отношений можно также в различных съездах, семинарах, обучении, стрельбищах и командировках.

"Май - время, когда нужно расширять свои горизонты, завязывать деловые или личные контакты с зарубежными партнерами, создавать и развивать совместные проекты", - резюмировала Арина Артуровна.

Весы

Астролог прогнозирует, что у Весов в этом месяце проиграются темы денег, чужих вещей, выгоды. Также контакты, поездки и информация, родственники, которые, возможно эту выгоду принесут либо наоборот создадут препятствия и проблемные ситуации. Помимо этого возможны большие траты на детей, любовников, развлечения, или потери из-за необдуманного риска или партнера.

"Отличные перспективы по работе и в бизнесе в первой половине месяца, есть все шансы реализовать рабочие планы, не требующие долгой подготовки, и получить при этом неплохой доход", - прогнозирует Арина Артуровна.

В семейной жизни у Весов все обстоит достаточно благоприятно, возможно, вы захотите приобрести домашнее животное или привести свой дом в порядок. Хорошее время для обустройства дома, ремонтных работ, приобретения мебели и всевозможных аксессуаров.

Одиноким Весам астролог советует смело отправляться в поездку, командировку, обучение и вы будете приятно удивлены интересными контактами. Не бойтесь быть лидером в отношениях, берите инициативу в свои руки. Потенциальный партнер оценит эти качества с большим энтузиазмом.

"В конце месяца вас могут ожидать сплетни, интриги, проблемные соседи - не поддавайтесь на провокации. Владельцам авто рекомендуется провести технический осмотр и поменять резину, чтоб ситуация не заставила вас врасплох" - резюмировала астролог.

Скорпион

Эксперт рассказала, что Скорпионы в мае будут сконцентрированы на своем партнере и теме личных доходов.

"Возможно, ваш партнер как раз и подталкивает к тому, чтоб вы больше работали и зарабатывали денег. Либо наоборот, вы слишком много провидите времени на работе и у вас могут быть споры на этой почве", - прогнозирует Арина.

Также не исключена конфликтная ситуация в доме, с родителями, из-за партнера по браку, ремонта или раздела имущества в результате разводов или различные спорные ситуации по недвижимости.

"В конце месяца будьте предельно внимательны к своим клиентам, так как могут быть возвраты или срывы контрактов, договоренностей. Отлично буду складываться дела с иностранными партнерами и различные заграничные коллаборации. Проницательность, интуиция и острый аналитический ум помогут вам в решении самых острых проблем", - добавила эксперт.

А вот пускать все на самотек не следует. Также не нужно доверять безоговорочно партнерам, особенно во второй половине месяца, иначе вас ждет разочарование.

Это благоприятное время, чтоб отправиться на отдых со своей второй половинкой. В выборе места отдыха у Скорпионов будет множество идей - от уединения вдали привычной суеты где-то на далеких островах или в горах, до романтичного путешествия со своим любимым человеком. Причем, последний вариант - наиболее предпочтительный, поскольку Вы и так слишком заняты и редко балуете вниманием. Главное, чтобы отпуск наполнил вас созидательной энергией для покорения новых вершин на работе и в социальной жизни.

Стрелец

Асцендентным стрельца в этом месяце стоит уделить время своему состоянию здоровью и делам на работе. Навести порядки в офисе, решить вопросы с подчиненными, коллегами, домашним персоналом и уделить время своим питомцам.

Руководителям коллективом стоит задуматься о расширении штата – новые сотрудники будут настоящими профессионалами, ответственными и надежными. Первая половина месяца позволит увеличить доходы на основном месте работы.

Возможно, кто-то из подопечным попросит повышение зарплаты, или вы словите кого-то на краже. Могут быть хлопоты и беспокойства в оформлении бумаг, поездках, командировках, анализах и не очень приятные известия в деловой, личной, семейной сфере и по здоровью.

Затмение в первом доме в соединении с Узлом прошлого говорит о том, что вам необходимо расстаться с некими паттернами своего поведения и мышления так как от этого будет зависеть успех или неуспех ближайшего будущего, качество жизни, бизнеса и личных отношений.

Такая комбинация поможет вам преодолеть препятствия, но только в том случае, если вы будете работать над собой и будете проявлять активность, инициативность и нетривиальность в своих поступках.

В мае вам будет не до отдыха. Многие Стрельцы смогут выгодно инвестировать средства, сдать в аренду жилье, сделать небольшие приобретения в дом, но делать это лучше в первой половине месяца.

Конец месяца категорически не подходит для кредитов, открытия депозитов и авантюрных финансовых операций. Безработным нужно активизировать поиски вакансии, соответствующей вашему уровню.

Обязательно организуйте дружеские встречи – они пройдут в теплой, доверительной обстановке, позволят сблизиться и наполниться приятными эмоциями. Союзы и партнерства в этом месяце будут основаны не только на выгоде и взаимной симпатии, но и на общности интересов, дружбе.

Козерог

Асцендетные Козероги скорее всего будут заняты вопросами касающихся детей, отдыха, развлечений и творчества. В мае возможны романтические увлечения, творческое вдохновение, посещение косметологов, массажистов и море удовольствий.

Так же могут быть чрезмерные траты на детей, на обучение и заграничные поездки. Многие Козероги будут в этот период склонны к авантюризму, азарту, приключениям, риску.

Успех и популярность ждет представителей публичных профессий: сейчас, благодаря артистизму, можно подать себя в самом выигрышном свете, завоевать любовь аудитории и новых приверженцев вашей идеологии.

В течение месяца могут быть интриги в делах, на работе, неприятности, которые могут подпортить здоровье или любые двусмысленные ситуации.

Майское затмение будет связано у вас с некими потерями, обманом, тайными врагами, нестабильным психоэмоциональным состоянием, отказу от старых программ, старой жизни, дальними странствиями и переездами, эмиграцией, тайными интригами и увлечениями.

Так же могут выясниться новые нюансы в бизнесах необлагаемым налогами, офшорах, медицинским, отельно-санаторным бизнесом. Возможно, придётся принести жертву ради какой-то цели или вплотную заняться благотворительностью.

Многим Козерогам, несмотря на активное общение и пребывание в самом центре событий, будет хотеться уединиться. Отправляйтесь в путешествие, и майская поездка принесет творческое вдохновение.

Вас будет интересовать психология, философия и разные тайные знания. Можно получить тайного покровителя, поддержку доброжелателя.

Водолей

Асцендентные водолеи сконцентрируют свое внимание на недвижимости, ремонтах, домашних делах или посвятят время решению вопросам имущественного характера, разделом собственности, родственным связям или наоборот скандалам с партнерами и родственниками.

Рабочий процесс будет идти на отлично, и за это начальник будет регулярно хвалить. В коллективе – рабочая атмосфера, когда коллеги и подчиненные будут готовы сообща добиваться наилучшего результата.

Ваша команда будет работать с энтузиазмом как единомышленники. Возможны благоприятные перемены на работе: новая техника, более просторный и комфортный кабинет, другие приятные нововведения.

В личной жизни придется поволноваться, потому что май принесет противоречивые события. С одной стороны, может очень удачно решиться наболевший квартирный вопрос. В этом могут принять участие ваши родственники. С другой стороны, если вы или ваш партнер проявите нетерпение - будете склонны к разрыву отношений. Проявите выдержку, так как от вас зависит благополучие домочадцев и гармония в доме.

Материальное положение будет не только стабильным, но и весьма успешным, ваши возможности расширятся. Могут быть крупные доходы из-за рубежа, от заграничных проектов, а кому-то предложат работу в крупной международной фирме.

Можно получить высокую прибыль от сделки по недвижимости, вероятна выгодная аренда на длительный срок и благополучный арендатор. Самое время заняться приобретением вещей для дома – они будут выгодными, полезными и долговечными.

В конце месяца могут быть неприятные ситуации с детьми, покровителями, любимыми и друзьями. Возможно, ситуации сложатся так, что придется с кем-то расстаться навсегда и оставить это в прошлом.

Рыбы

В мае сфера вашего влияния будет сильно ограничена. Вы окажетесь в несвободном положении, в сильной зависимости от обстоятельств, условий или коллег, друзей, знакомых, начальства или родственников.

Это может мешать и раздражать. Скорее всего вы будете заняты оформлениями документов, обучением, поездками, вынужденными командировками, сбором информацией, мониторингом, продажами и поиском новых клиентов. Логистическая, коммерческая, посредническая и консультационная деятельность пойдет вверх.

Кроме того, активизируются тайные враги, которые будут изо всех сил пытаться пошатнуть вашу репутацию. Вас захотят оклеветать, помешать карьере, втянуть в интригу.

Держитесь подальше от завистников, каждый ваш шаг и каждое слово должны быть выверены и благоразумны. Вообще, период чреват дезинформацией, обманом, интригами. В это непростое время следует меньше контактировать с авантюристами и нечестными личностями, не доверять всему, что слышите, быть аккуратным и честным в словах и поступках. Так как в конце месяца есть вероятность потерять статус, должность, карьеру, влияние, событие связанное с семьей или что-то важное для вас. Так же будьте внимательны к родителям, так как их состояние здоровья может ухудшиться.

Бизнесменам следует быть очень внимательными к любой информации, вторая половина месяца не подходит для расширения и масштабирования бизнеса.

Май хорошо подходит для знакомств, обучения, встреч с друзьями, путешествия с детьми, размышлений, оздоровления в санатории, творчества. Может возникнуть интерес к иностранным языкам, духовным практикам, и здесь будет сопутствовать успех.

В последней декаде месяца берегитесь ДТП, будьте внимательны на улицах, ни в коем случае не употребляйте сомнительный алкоголь, на природе остерегайтесь насекомых и не переохлаждайтесь.