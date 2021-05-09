Новолуние с Черной луной 11 мая: кому грозит опасность, а кто добьется успеха

Новолуние в Тельце произойдет 11 мая. Это событие будет особенным из-за соединения с Черной луной - Лилит, которая способна оказывать непосредственное влияние на судьбы людей. В чем плюсы и минусы такого новолуния, кому оно грозит опасностями, а кто может добиться успехов и высот - читайте ниже в нашем материале.

Астролог говорит, что в этот период могут выйти на поверхность пороки, желания, амбиции, тревоги, обостренное чувство самолюбия. Также усилится жадность, алчность и магнетическая сексуальность, захочется удовлетворить все свои плотские желания. Может теряться чувство меры и реальности, бросать от страха бедности до транжирства и чрезмерного гедонизма.

Плюсами такого новолуния будут творческое вдохновение, море энергии, а также влюбленность. Возможно возникновение яркой симпатии вспышкой, которая может быстро пройти, будто у вас было помутнение. Вероятны инсайты, усиление интуиции, вещие сны, обостренное чутье и супертактильная чувственность со "своим" человеком.

Минусы новолуния 11 мая:

тревога, страхи, возникновение нелепых ситуаций, из-за которых может быть очень стыдно и обидно

публичные признания в своей ничтожности и профессиональной некомпетентности

общество бесит и выводит на эмоцию

черный пиар

кошмары

финансовые потери из-за жадности

инвестиции в мыльный пузырь и карточный домик

Отметим, что Черная луна в астрологии - это очень мощный аспект. Она выводит худшее, что есть в человеке, но в то же время именно Лилит (Черная Луна) способна показать настоящее лицо натива. Помимо непосредственного влияния на судьбу, Черная луна обнажает кармическое влияние прошлых жизней.