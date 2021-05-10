Молодик в Тельці 11 травня: що категорично не можна робити в цей день
Молодик в травні настає в знаку Тельця у вівторок, 11 травня. Новий Місяць зійде ввечері і вплив на людей може почати проявлятися вже в другій половині дня. Астрологи попереджають, що цей молодик може бути напруженим або навіть небезпечним, так як очікується з'єднання з чорним місяцем – Ліліт. У цей день можуть загостритися всі страхи і хвилювання, посилиться жадібність і магнетична сексуальність.
Що можна робити в такий день і що категорично робити не можна, розповіли в матеріалі ТСН.
Місяць в Тельці зазвичай підсилює творче натхнення, додає енергії, підсилює закоханість. Можливе загострення інтуїції, віщі сни, загострення чуття і бажання близькості з коханими людьми. Однак в поєднанні з Ліліт таке молодик може принести загострене почуття сорому, невпевненості в собі, сумніви в професійній діяльності. Можуть виникнути проблеми з фінансами, збитки або посилиться кармічний вплив з минулого.
Що можна робити в молодик 11 травня
Телець любить порядок, тому прибирання в будинку, винос сміття і мотлоху, наведення порядку в шафах, у дворах – все піде на користь. Можна вирішити завдання, які раніше не давалися з різних причин. Можна починати ремонт, здійснювати покупки, переїжджати, заводити нові знайомства і навіть починати нові відносини.
Також можна зайнятися плануванням майбутнього, мріяти про щось нове, розвивати інтуїцію, дізнаватися щось нове, займатися особистісним розвитком.
Що категорично заборонено в молодика 11 травня
Не варто проводити хірургічні операції
Не варто робити перші кроки в будь-якій сфері життя - від бізнесу до особистих відносин
Не потрібно чинити опір в цей день змінам і внутрішнім трансформаціям
Категорично не можна думати про погане, допускати негативні думки, нервувати
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала всі доленосні події в травні 2021.
А також розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в травні 2021 року.