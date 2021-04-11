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Новолуние в Овне: астролог рассказала, кому больше всех повезет

Автор: Светлана Мащенко

Новолуние произойдет 12 апреля в 5:31 утра и подарит нам ряд возможностей и перспектив, но и опасности в этот период будут. Кому повезет больше всех во время новолуния, и что нельзя делать - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Эксперт считает, что этот период будет хорошим для встреч, общения, бизнеса. Новолуние в Овне дает закладку и возможности для новаторских дел, стартапов, любых начинаний, реализации идей, желаний и планов в любой сфере жизни.

"Это время, когда пора действовать агрессивно без лишних разговоров и смятений. Благоприятное время для встреч, общения, переговоров, - говорит астролог. - От вас ждут конкретных действий".

В это время продуктивно будут проходить рекламные кампании, продвижение своего бренда, заявление о себе или о своем продукте.

Победит тот, кто проявит смелость, скорость, напор и волю. Правильная закладка действий в этот период приведет к дальнейшему развитию, признанию вас и ваших идей.

При этом любые хирургические манипуляции, пластику, связанную с головой, зубами лучше отложить на другой день. В эти дни может болеть голова, перепады артериального давления.

Ранее астролог рассказала также про все самые знаменательные события апреля 2021, которые будут влиять на нашу жизнь.

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