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Молодик в Овні: астролог розповіла, кому найбільше пощастить

Автор: Світлана Мащенко

Молодик відбудеться 12 квітня о 5:31 ранку і подарує нам ряд можливостей і перспектив, але й небезпеку в цей період. Кому пощастить більше всіх під час молодика, і що не можна робити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

Експерт вважає, що цей період буде хорошим для зустрічей, спілкування, бізнесу. Молодий місяць у Овні дає закладку і можливості для новаторських справ, стартапів, будь-яких починань, реалізації ідей, бажань і планів у будь-якій сфері життя.

"Це час, коли пора діяти агресивно без зайвих розмов і потрясінь. Сприятливий час для зустрічей, спілкування, переговорів, - каже астролог. - Від вас чекають конкретних дій".

В цей час продуктивно будуть проходити рекламні кампанії, просування свого бренду, заява про себе чи про свій продукт.

Переможе той, хто проявить сміливість, швидкість, натиск і волю. Правильна закладка дій у цей період приведе до подальшого розвитку, визнання вас і ваших ідей.

При цьому будь-які хірургічні маніпуляції, пластику, пов'язану з головою, зубами краще відкласти на інший день. В ці дні може боліти голова, перепади артеріального тиску.

Раніше астролог розповіла також про всі найбільш знаменні події квітня 2021, які будуть впливати на наше життя.

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Новини України астролог
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