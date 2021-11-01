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Новолуние в ноябре 2021: что категорически не стоит делать в этот период

Автор: Анна Шиканова

Новолуние в ноябре 2021 наступит 5 числа и пройдет оно в созвездии Скорпиона. Этот период окажет сильное влияние на то, что происходит вокруг человека. Возможны вспышки вспыльчивости, агрессии и депрессии.

Каким будет новолуние в ноябре, рассказала для Lite знаменитый астролог Арина Артуровна.

Луна, пребывающая в Скорпионе в данный период, оказывает экспрессивное влияние на происходящее вокруг человека. В это время людям более свойственна активность во всех делах, что нередко приводит к проявлениям агрессии, капризности, сарказму в отношениях, и нередко даже - к ксенофобии.

Особенно важно обратить внимание на внутренние переживания, так как данный этап способствует большой обидчивости, вспыльчивости, а более слабых морально людей – подталкивает к мыслям о суициде.

Тем, кто обладает более сильной волей, выйти из такой ситуации будет намного проще. Вместе с тем стоит отметить и заметное обострение либидо в интимной жизни.

Не менее сложен этот период и для людей, сильно подверженных чувству ревности. Сейчас любой повод, даже самый незначительный и несуществующий, может породить у них массу сомнений, переживаний и внутренних терзаний. Совет для их половинки – не нужно выяснять отношения, стараться фанатично прояснить ситуацию, это ни к чему не приведет, а может только усугубить ваше положение.

Большой интерес в ноябре возникает к мистике и потустороннему миру. Дети становятся более дерзкими, о послушании даже не может быть и речи. Здесь важно проследить о предотвращении буллинга по отношению к тем, кто слабее и младше их.

Что можно делать во время новолуния в ноябре:

  • взаимное сотрудничество – как на работе, так и в плане фриланса;
  • интеллектуальный и научный род деятельности – время чрезвычайно благоприятствует преподавателям, писателям, тем, кто ведет исследовательскую работу;
  • принятие серьезных решений с целью повышения и укрепления личного авторитета;
  • заключение выгодных сделок, договоров о сотрудничестве;
  • поиск давно утерянных вещей и предметов, начало ремонтных работ;
  • хобби с элементами соперничества – охота, рыбалка, спорт;
  • приобретение или обновление личных транспортных средств, гаджетов и разной техники для дома;
  • покупка живности и антиквариата;
  • уборка сада и дачных участков с целью подготовки к зиме.

Что нельзя делать в период новолуния в ноябре:

  • занимать или давать деньги в долг;
  • конфликтовать из-за своей мнительности;
  • злоупотреблять большим количеством алкоголя и транквилизаторами.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный астролог дала прогноз для всех знаков Зодиака на ноябрь 2021 года.

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