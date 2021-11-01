Молодик в листопаді 2021: що категорично не варто робити в цей період

Місяць, що перебуває в Скорпіоні в даний період, надає експресивний вплив на те, що відбувається навколо людини. В цей час людям більш властива активність у всіх справах, що нерідко призводить до проявів агресії, примхливості, сарказму у відносинах, і нерідко навіть - до ксенофобії.

Особливо важливо звернути увагу на внутрішні переживання, оскільки даний етап сприяє великій образливості, запальності, а слабших морально людей – підштовхує до думок про суїцид.

Тим, хто володіє більш сильною волею, вийти з такої ситуації буде набагато простіше. Разом з тим варто відзначити й помітне загострення лібідо в інтимному житті.

Не менш складний цей період і для людей, сильно схильних до почуття ревнощів. Зараз будь-який привід, навіть незначний і неіснуючий, може породити у них масу сумнівів, переживань і внутрішніх терзань. Порада для їх половинки - не потрібно з'ясовувати відносини, намагатися фанатично прояснити ситуацію, це ні до чого не призведе, а може тільки погіршити ваше становище.

Великий інтерес в листопаді виникає до містики та потойбічного світу. Діти стають більш зухвалими, про слухняність навіть не може бути й мови. Тут важливо простежити про запобігання булінгу стосовно тих, хто слабший і молодший за них.

Що можна робити під час молодика в листопаді:

взаємна співпраця - як на роботі, так і в плані фрілансу;

інтелектуальний і науковий рід діяльності - час надзвичайно сприяє викладачам – письменникам, тим, хто веде дослідницьку роботу;

прийняття серйозних рішень з метою підвищення і зміцнення особистого авторитету;

укладення вигідних угод, договорів про співпрацю;

пошук давно загублених речей і предметів, початок ремонтних робіт;

хобі з елементами суперництва-полювання – риболовля, спорт;

придбання або оновлення особистих транспортних засобів, гаджетів і різної техніки для дому;

купівля живності та антикваріату;

прибирання саду і дачних ділянок з метою підготовки до зими.

Що не можна робити в період молодика в листопаді: