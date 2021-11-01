Молодик в листопаді 2021: що категорично не варто робити в цей період

Молодик в листопаді 2021 настане 5 числа і пройде воно в сузір'ї Скорпіона. Цей період матиме сильний вплив на те, що відбувається навколо людини. Можливі спалахи запальності, агресії та депресії.
Яким буде молодик у листопаді, розповіла для Lite знаменитий астролог Аріна Артуровна.
Місяць, що перебуває в Скорпіоні в даний період, надає експресивний вплив на те, що відбувається навколо людини. В цей час людям більш властива активність у всіх справах, що нерідко призводить до проявів агресії, примхливості, сарказму у відносинах, і нерідко навіть - до ксенофобії.
Особливо важливо звернути увагу на внутрішні переживання, оскільки даний етап сприяє великій образливості, запальності, а слабших морально людей – підштовхує до думок про суїцид.
Тим, хто володіє більш сильною волею, вийти з такої ситуації буде набагато простіше. Разом з тим варто відзначити й помітне загострення лібідо в інтимному житті.
Не менш складний цей період і для людей, сильно схильних до почуття ревнощів. Зараз будь-який привід, навіть незначний і неіснуючий, може породити у них масу сумнівів, переживань і внутрішніх терзань. Порада для їх половинки - не потрібно з'ясовувати відносини, намагатися фанатично прояснити ситуацію, це ні до чого не призведе, а може тільки погіршити ваше становище.
Великий інтерес в листопаді виникає до містики та потойбічного світу. Діти стають більш зухвалими, про слухняність навіть не може бути й мови. Тут важливо простежити про запобігання булінгу стосовно тих, хто слабший і молодший за них.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий астролог дала прогноз для всіх знаків Зодіаку на листопад 2021 року.