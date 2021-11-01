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Молодик в листопаді 2021: що категорично не варто робити в цей період

Автор: Анна Шиканова

Молодик в листопаді 2021 настане 5 числа і пройде воно в сузір'ї Скорпіона. Цей період матиме сильний вплив на те, що відбувається навколо людини. Можливі спалахи запальності, агресії та депресії.

Яким буде молодик у листопаді, розповіла для Lite знаменитий астролог Аріна Артуровна.

Місяць, що перебуває в Скорпіоні в даний період, надає експресивний вплив на те, що відбувається навколо людини. В цей час людям більш властива активність у всіх справах, що нерідко призводить до проявів агресії, примхливості, сарказму у відносинах, і нерідко навіть - до ксенофобії.

Особливо важливо звернути увагу на внутрішні переживання, оскільки даний етап сприяє великій образливості, запальності, а слабших морально людей – підштовхує до думок про суїцид.

Тим, хто володіє більш сильною волею, вийти з такої ситуації буде набагато простіше. Разом з тим варто відзначити й помітне загострення лібідо в інтимному житті.

Не менш складний цей період і для людей, сильно схильних до почуття ревнощів. Зараз будь-який привід, навіть незначний і неіснуючий, може породити у них масу сумнівів, переживань і внутрішніх терзань. Порада для їх половинки - не потрібно з'ясовувати відносини, намагатися фанатично прояснити ситуацію, це ні до чого не призведе, а може тільки погіршити ваше становище.

Великий інтерес в листопаді виникає до містики та потойбічного світу. Діти стають більш зухвалими, про слухняність навіть не може бути й мови. Тут важливо простежити про запобігання булінгу стосовно тих, хто слабший і молодший за них.

Що можна робити під час молодика в листопаді:

  • взаємна співпраця - як на роботі, так і в плані фрілансу;
  • інтелектуальний і науковий рід діяльності - час надзвичайно сприяє викладачам – письменникам, тим, хто веде дослідницьку роботу;
  • прийняття серйозних рішень з метою підвищення і зміцнення особистого авторитету;
  • укладення вигідних угод, договорів про співпрацю;
  • пошук давно загублених речей і предметів, початок ремонтних робіт;
  • хобі з елементами суперництва-полювання – риболовля, спорт;
  • придбання або оновлення особистих транспортних засобів, гаджетів і різної техніки для дому;
  • купівля живності та антикваріату;
  • прибирання саду і дачних ділянок з метою підготовки до зими.

Що не можна робити в період молодика в листопаді:

  • позичати або давати гроші в борг;
  • конфліктувати через свою недовірливість;
  • зловживати великою кількістю алкоголю і транквілізаторами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий астролог дала прогноз для всіх знаків Зодіаку на листопад 2021 року.

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