Новолуние в марте 2021 года: самые строгие запреты в этот день

Что нельзя делать в Новолуние

Астрологи отмечают, что в такой день нужно быть осторожнее в беседе с окружающими и ни в коем случае не делиться своими планами. Это может привести к большим проблемам и даже нарушить реализацию этих планов. Если ценная информация попадет к врагам или недоброжелателям, то они сделают все возможное, чтобы помешать вашим целям.

Нельзя распространять ложную информацию. Не стоит сплетничать, врать близким или распускать слухи, так как в этот день у многих людей повышается уровень проницательности и ложь будет раскрыта очень быстро. Интуиция в Новолуние обычно быстро указывает на то, где правда, а где ложь и вероятность быть раскрытым значительно увеличивается и это может привести к серьезным конфликтам.

Нельзя торопиться. В такие дни все жизненные изменения должны происходить постепенно и без спешки. Астрологи рекомендуют обдумывать каждый свой шаг, ценить каждую свою минуту и свое время.

Что можно и нужно делать в Новолуние