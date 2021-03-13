Молодик у березні 2021 року: найсуворіші заборони в цей день

Що не можна робити на Молодика

Астрологи зазначають, що в такий день потрібно бути обережніше в бесіді з оточуючими й ні в якому разі не ділитися своїми планами. Це може призвести до великих проблем і навіть порушити реалізацію цих планів. Якщо цінна інформація потрапить до ворогів або недоброзичливців, то вони зроблять все можливе, щоб перешкодити вашим цілям.

Не можна поширювати неправдиву інформацію. Не варто пліткувати, брехати близьким або розпускати чутки, через те, що у цей день у багатьох людей підвищується рівень проникливості й неправда буде розкрита дуже швидко. Інтуїція на Молодика зазвичай швидко вказує на те, де правда, а де брехня і ймовірність бути розкритим значно збільшується і це може призвести до серйозних конфліктів.

Не можна поспішати. В такі дні всі життєві зміни повинні відбуватися поступово і без поспіху. Астрологи рекомендують обдумувати кожен свій крок, цінувати кожну свою хвилину і свій час.

Що можна і потрібно робити на Молодика