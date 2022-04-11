Никогда не говорите это людям, пострадавшим от войны: список стоп-фраз

При общении с людьми, которые так или иначе пострадали от войны - потеряли родных, дом, имущество, работу - стоит быть осторожными, чтобы не нанести большего эмоционального ущерба, который уже нанесен.
Об этом рассказала психолог Анна Панфилова, пишет sviy.doc в Instagram.
Вот список стоп-фраз, которые нельзя говорить.
Каждый из нас понес разные потери на войне. И потому на самом деле понять другого просто невозможно, такая фраза будет выглядеть лицемерием.
Вместо того, чтобы сказать: "Я понимаю, что ты пережил", скажите: "То, что ты пережил, ужасно. Мне очень жаль, что ты должен был через это пройти". Или "Я даже не представляю, через что тебе пришлось пройти".
Вам может казаться, что слова излишни, но молчание может ранить так же, как и неосторожные слова. Для человека, пережившего ужасное событие, важно, чтобы его опыт признали. Молчание создает эффект вакуума, в чем человек остается один на один со своей травмой.
Признайте тяжесть ситуации и страдания. Несколько слов могут быть достаточными: "То, что произошло в твоем городе, очень страшно".
Например: "Вам лучше было сразу уехать", или "Ты должен радоваться, что выжил". Скорей всего, человек и так корит себя, что сделал недостаточно.
Не переводите фокус на себя или других людей. Тем более, не сравнивайте ситуацию человека с другими. Если с вами решили поделиться, выслушайте это до конца, выразите сочувствие и поддержку. Сейчас не время равняться потерями.
Сюда же можно отнести и слова: "По крайней мере твой дом не сгорел","Хорошо, что твои родные остались в живых". Такие слова лишь обесценят потерю человека.
Подчеркните сильные стороны, те, что помогли человеку выжить, справиться и позаботиться о себе и других в остром кризисе. Выражайте восхищение, говорите, чем именно в поведении человека вы гордитесь.
Ранее мы писали, что такое траншейная стопа как следствие войны.
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