Никогда не говорите это людям, пострадавшим от войны: список стоп-фраз

При общении с людьми, которые так или иначе пострадали от войны - потеряли родных, дом, имущество, работу - стоит быть осторожными, чтобы не нанести большего эмоционального ущерба, который уже нанесен.

Вот список стоп-фраз, которые нельзя говорить.

Не говорите, что понимаете, что пережил человек

Каждый из нас понес разные потери на войне. И потому на самом деле понять другого просто невозможно, такая фраза будет выглядеть лицемерием.

Вместо того, чтобы сказать: "Я понимаю, что ты пережил", скажите: "То, что ты пережил, ужасно. Мне очень жаль, что ты должен был через это пройти". Или "Я даже не представляю, через что тебе пришлось пройти".

Во время общения с пострадавшим от войны, не делайте вид, что ничего не произошло, не игнорируйте тему войны

Вам может казаться, что слова излишни, но молчание может ранить так же, как и неосторожные слова. Для человека, пережившего ужасное событие, важно, чтобы его опыт признали. Молчание создает эффект вакуума, в чем человек остается один на один со своей травмой.

Признайте тяжесть ситуации и страдания. Несколько слов могут быть достаточными: "То, что произошло в твоем городе, очень страшно".

Не давайте оценок тому, что человек сделал, не сделал, и тому, что он чувствует

Например: "Вам лучше было сразу уехать", или "Ты должен радоваться, что выжил". Скорей всего, человек и так корит себя, что сделал недостаточно.

Не обобщайте - "Всем нам плохо"

Не переводите фокус на себя или других людей. Тем более, не сравнивайте ситуацию человека с другими. Если с вами решили поделиться, выслушайте это до конца, выразите сочувствие и поддержку. Сейчас не время равняться потерями.

Сюда же можно отнести и слова: "По крайней мере твой дом не сгорел","Хорошо, что твои родные остались в живых". Такие слова лишь обесценят потерю человека.

Сочувствуйте, но не виктимизируйте человека

Подчеркните сильные стороны, те, что помогли человеку выжить, справиться и позаботиться о себе и других в остром кризисе. Выражайте восхищение, говорите, чем именно в поведении человека вы гордитесь.