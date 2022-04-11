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Ніколи не говоріть це людям, що постраждали від війни: список стоп-фраз

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Понеділок 11 квітня 2022 14:29
Ніколи не говоріть це людям, що постраждали від війни: список стоп-фраз Фото: Евакуація в Ірпені (facebook.com.MNS GOV UA)
Автор: Світлана Мащенко

При спілкуванні з людьми, що так чи інакше постраждали від війни - втратили рідних, домівки, майно, роботу - варто бути обережними, аби не завдати більшої емоційної шкоди, що вже й так завдана.

Про це розповіла психолог Анна Панфілова, пише sviy.doc в Instagram.

Ось список стоп-фраз, які не можна говорити.

Не говоріть, що розумієте, що пережила людина

Кожен з нас поніс різні втрати на війні. І тому насправді зрозуміти іншого просто неможливо, така фраза виглядатиме лицемірством.

Замість того, щоб сказати: "Я розумію, що ти пережив", скажіть: "Те, що ти пережив, жахливо. Мені дуже шкода, що ти мав через це пройти". Або "Я навіть не уявляю, через що тобі довелося пройти".

Під час спілкування з постраждалим від війни, не робіть вигляд, що нічого не сталося, не ігноруйте тему війни

Вам може здаватися, що слова зайві, але мовчання може поранити так само, як і необережні слова. Для людини, яка пережила жахливу подію, важливо, щоб її досвід визнали. Мовчання створює ефект вакууму, в чому людина залишається один на один зі своєю травмою.

Визнайте тяжкість ситуації та страждань. Кілька слів можуть бути достатніми: "Те, що сталося у твоє му місті, дуже страшно".

Не давайте оцінок тому, що людина зробила, чи не зробила, і тому, що вона відчуває

Наприклад: "Вам краще було відразу виїхати", або "Ти повинен радіти, що вижив". Скоріше за все, людина і так картає себе, що зробила недостатньо.

Не узагальнюйте - "Усім нам погано"

Не переводьте фокус на себе чи інших людей. Тим більше, не порівнюйте ситуацію людини з іншими. Якщо з вами вирішили поділитись, вислухайте це до кінця, висловіть співчуття і підтримку. Зараз не час рівнятися втратами.

Сюди ж можна віднести й слова: "Принаймні твій будинок не згорів", "Добре, що твої рідні залишилися в живих". Такі слова лише знецінять втрату людини.

Співчувайте, але не віктімізуйте людину

Підкресліть сильні сторони, ті, що допомогли людині вижити, впоратися і подбати про себе та інших у гострій кризі. Виражайте захоплення, кажіть, чим саме в поведінці людини ви пишаєтесь.

Раніше ми писали, що таке траншейна стопа як наслідок війни.

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