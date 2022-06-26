Что никогда нельзя делать для мужчины: разрушите и себя и отношения

Влюбленная женщина, которая ценит и хочет сохранить отношения, готова на все, лишь бы любимый был рядом. Но психологи предостерегают: не позволяйте чувствам ослеплять вас настолько, чтобы потом плакать, собирая себя по кускам.

Какие вещи никогда нельзя делать женщинам для мужчин - читайте ниже в нашем материале Styler.

Стремиться вписаться в его стандарты

Если ваш партнер не принимает вашу внешность, он всегда найдет, к чему придраться.

Стоит лишь раз поддаться и попробовать себя "подогнать под него", как вы постоянно будете стараться ради него, а он постоянно будет искать недостатки

Врать

Одно дело о чем то промолчать, обозначить, что вы не готовы пока/вообще данную тему обсуждать, и другое дело - откровенная ложь.

Рано или поздно, все выплывет на поверхность и разочарование неизбежно. А вернуть доверие - задача не из легких.

Отказываться от родственников, друзей, работы, хобби, верований

Если он начинает ставить вам условия: или подруга/мама/сестра/работа/тренажерка, или он, разрывайте такие отношения сразу.

Ведь вы рискуете попасть в лапы абьюзера, а курс психотерапии сейчас очень дорого стоит.

Решать его проблемы

Не убивайте в нем мужчину своими же руками. Многие женщины путают поддержку и влезание в чужие дела.

Задача женщины вселять уверенность в мужчину, в его силы, подбадривать, а не делать что-то за него. Иначе потом будете разводить руками, говоря: "Почему все на мне и как же так вышло?"